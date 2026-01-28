ايلي خوري: ما حدث في طرابلس جريمة ارتُكبت على مرأى الدولة وسمعها

كتب النائب على منصة "إكس": "نتقدّم بالعزاء إلى عائلة الممرضة اليسار، وإلى الجريحة كلّها، لا بوصف ما حدث فاجعة عابرة، بل كجريمة ارتُكبت على مرأى الدولة وسمعها. إننا نحمّل الحكومة كامل المسؤولية، عمّا جرى، ونطالبها بالتحرّك الفوري، من دون أي ذرائع إدارية، وتخصيص المبلغ المطلوب فورًا للترميمات".

