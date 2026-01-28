أفرام: الدولة اللبنانية أثبتت أنها "رب عمل فاشل" في الإدارة

قال النائب نعمة أفرام من مجلس النواب خلال جلسة مناقشة موازنة الـ2026، اليوم الأربعاء، إن أثبتت أنها رب عمل فاشل في الادارة.

ودعا أفرام إلى القيام بـ"عمل جبار من قبل الدولة لاستعادة رؤوس الأموال إلى "، وأضاف: "مشوار إعادة الثقة بدأ ونشكر الحكومة على مواقفها الواضحة لجهة حصر السلاح والسيادة، فيما النافذ غير قابل للتطبيق".