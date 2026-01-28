تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
مستشفى طرابلس الحكومي نعى اليسار المير

Lebanon 24
28-01-2026 | 05:56
نعى مستشفى طرابلس الحكومي الممرضة اليسار المير ووالدها أحمد اللذين قضيا في حادثة سقوط مبنى في القبة، وقال في بيان: "بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، ينعى مستشفى طرابلس الحكومي بمجلس إدارته المدير والطاقم الطبي والتمريضي والإداري، الموظفة الشابة الممرضة اليسار المير ووالدها أحمد المير اللذين قضيا إثر حادثة سقوط المبنى في منطقة القبة – طرابلس".

وأشار إلى أن اليسار المير "كانت مثالا للتفاني والإخلاص في عملها الإنساني، أدت رسالتها المهنية بكل أمانة ومحبة، وكانت محل تقدير واحترام من زملائها والمرضى على حد سواء. كما نتقدم بالتعزية الحارة بوفاة والدها المرحوم أحمد المير، سائلين الله أن يتغمدهما واسع رحمته".

وتوجه المستشفى بـ"الشكر والتقدير لكل من ساهم وواكب هذه الفاجعة الإنسانية، لا سيما الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني اللبناني وجهاز الطوارئ والإغاثة وبلدية طرابلس والقوى الأمنية والعسكرية على جهودهم الجبارة، وتفانيهم في أعمال الإنقاذ والإغاثة، ووقوفهم إلى جانب الأهالي في هذه اللحظات العصيبة".

وتقدمت إدارة المستشفى بـ"أصدق مشاعر العزاء والمواساة من عائلة الفقيدين الكريمة، ومن زملاء الراحلة وأحبتها، راجين الله العلي القدير أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يسكن الفقيدين فسيح جناته".
 
