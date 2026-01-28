تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ضاهر: لحصر السلاح من أجل جلب الاستثمارات

Lebanon 24
28-01-2026 | 06:13
A-
A+
ضاهر: لحصر السلاح من أجل جلب الاستثمارات
ضاهر: لحصر السلاح من أجل جلب الاستثمارات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال النائب ميشال ضاهر من مجلس النواب إنه "تمت إضاعة مبلغ 5 مليارات دولار على الدولة بسبب تقاعس مجلس النواب مع الحكومات والسماح لها في السابق بإبقاء الدولار الجمركي على سعر 1500 ليرة لبنانية".
 

وخلال جلسة مناقشة موازنة عام 2026، صرّح ضاهر قائلاً: "علينا كمجلس نواب أن نحاسب أنفسنا وأن نتخلّص من عقلية أنا ما دخلني لإعادة البلد إلى السكة السليمة".
 

كذلك، دعا ضاهر الى "حصر السلاح لجلب الاستثمارات"، متحدثاً عن أخطاء الفجوة المالية، مُشدداً في الوقت نفسه على ضرورة إنصاف المودعين.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجميّل: المطلوب من عون وسلام الدفع للتنفيذ الكامل لحصر السلاح
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 16:17:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الكتائب: لحصر السلاح قبل الانتخابات
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 16:17:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي يؤكد على ضرورة استعادة الأموال المنهوبة وحصر السلاح بيد الدولة
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 16:17:06 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: الالتزام بالطائف والدستور وحصر السلاح بيدّ الدولة ضرورة وطنية
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 16:17:06 Lebanon 24 Lebanon 24

ليرة لبنانية

الفجوة

نحاس

ضاهر

ال ج

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2026-01-28
Lebanon24
09:00 | 2026-01-28
Lebanon24
08:46 | 2026-01-28
Lebanon24
08:46 | 2026-01-28
Lebanon24
08:43 | 2026-01-28
Lebanon24
08:42 | 2026-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24