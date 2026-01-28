ضاهر: لحصر السلاح من أجل جلب الاستثمارات

قال النائب من مجلس النواب إنه "تمت إضاعة مبلغ 5 مليارات دولار على الدولة بسبب تقاعس مجلس النواب مع الحكومات والسماح لها في السابق بإبقاء الدولار الجمركي على سعر 1500 ".



وخلال جلسة مناقشة موازنة عام 2026، صرّح قائلاً: "علينا كمجلس نواب أن نحاسب أنفسنا وأن نتخلّص من عقلية أنا ما دخلني لإعادة البلد إلى السكة السليمة".



كذلك، دعا ضاهر الى "حصر السلاح لجلب الاستثمارات"، متحدثاً عن أخطاء المالية، مُشدداً في الوقت نفسه على ضرورة إنصاف المودعين.





