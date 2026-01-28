تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بالجرم المشهود.. قوى الأمن أوقفت شخصاً حاول سرقة درّاجة آليّة في رأس النّبع

Lebanon 24
28-01-2026 | 06:36
بالجرم المشهود.. قوى الأمن أوقفت شخصاً حاول سرقة درّاجة آليّة في رأس النّبع
بالجرم المشهود.. قوى الأمن أوقفت شخصاً حاول سرقة درّاجة آليّة في رأس النّبع photos 0
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق وتوقيف مرتكبيها، ولا سيما تلك المتعلّقة بالسّلب والنّشل وسرقة الدرّاجات الآليّة، اشتبهت إحدى دوريات مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت في محلة رأس النبع، بشخص يُحاول سرقة دراجة آليّة من نوع “NMAX” لون أبيض، كانت مركونة في المحلة.

على الفور، أوقفته الدوريّة بالجرم المشهود. وتبين أنه يُدعى:

ر. ش. (مواليد عام 1991، فلسطيني)
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة محاولة سرقة الدرّاجة. كما أقرّ بقيامه سابقًا بسرقة عدّة درّاجات آليّة، ونقلها إلى مخيم برج البراجنة لبيعها، ثمّ شراء المخدّرات وتعاطيها.

أُعيدت الدراجة المسروقة إلى مالكها، وأودع (ر. ش.) القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه بناءً على إشارة القضاء المُختصّ. 
 
Lebanon24
09:01 | 2026-01-28
Lebanon24
09:00 | 2026-01-28
Lebanon24
08:46 | 2026-01-28
Lebanon24
08:46 | 2026-01-28
Lebanon24
08:43 | 2026-01-28
Lebanon24
08:42 | 2026-01-28
