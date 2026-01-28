بالجرم المشهود.. قوى الأمن أوقفت شخصاً حاول سرقة درّاجة آليّة في رأس النّبع

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:



في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق وتوقيف مرتكبيها، ولا سيما تلك المتعلّقة بالسّلب والنّشل وسرقة الدرّاجات الآليّة، اشتبهت إحدى دوريات مفرزة استقصاء في وحدة شرطة بيروت في محلة رأس النبع، بشخص يُحاول سرقة دراجة آليّة من نوع “NMAX” لون أبيض، كانت مركونة في المحلة.



على الفور، أوقفته الدوريّة بالجرم المشهود. وتبين أنه يُدعى:



ر. ش. (مواليد عام 1991، فلسطيني)

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة محاولة سرقة الدرّاجة. كما أقرّ بقيامه سابقًا بسرقة عدّة درّاجات آليّة، ونقلها إلى لبيعها، ثمّ شراء المخدّرات وتعاطيها.



أُعيدت الدراجة المسروقة إلى مالكها، وأودع (ر. ش.) القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه بناءً على إشارة المُختصّ.

Advertisement