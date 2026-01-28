عبد المسيح: الانتخابات النيابية لن تتم في موعدها

قال النائب إن "الواضح هو أن الانتخابات النيابية لن تتم في موعدها".

وخلال جلسة مناقشة الموازنة في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، انتقد الموازنة، قائلاً إنه سيصوت ضدها.

أيضاً، أعلن عبد أنه "سيتقدم باقتراح قانون صريح لتأجيل الانتخابات مدة سنة كي لا نستمر بالكذب على اللبنانيين".