القصيفي من الدوحة: تعاون متنامٍ بين نقابة المحررين ومركز الصحافة القطري

Lebanon 24
28-01-2026 | 07:12
القصيفي من الدوحة: تعاون متنامٍ بين نقابة المحررين ومركز الصحافة القطري
القصيفي من الدوحة: تعاون متنامٍ بين نقابة المحررين ومركز الصحافة القطري photos 0
زار نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي خلال وجوده في الدوحة، رئيس مركز الصحافة في قطر عبد الرحمن القحطاني،في حضور مدير المركز صادق محمد العماري، وكانت مناسبة جرى فيها التطرق إلى العلاقات اللبنانية-القطرية المميزة والى الدور الذي يقوم به المركز في رعاية  الصحافيين والاعلاميين في هذا البلد، والى الحضور البارز للزميلات والزملاء اللبنانيين العاملين في مختلف وسائل الإعلام القطرية.

وقد أثنى القحطاني على دور هؤلاء الذين وظفوا طاقاتهم وخبراتهم الكبيرة في الاسهام بتطوير الاعلام القطري.وشكر القصيفي رئيس مركز الصحافة على إستقباله والعناية التي يوليها للزميلات والزملاء اللبنانيين التي تعكس روح الاخوة بين البلدين والتي تجلت في الزيارة الأخيرة لوزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي إلى لبنان والدعم الكبير الذي اعلنه باسم دولته.

وقد تم خلال اللقاء تبادل الدرع التذكارية بين القصيفي والقحطاني.

على أثر ذلك، عقد لقاء في إحدى قاعات المركز بين نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي وما يزيد على 25 صحافيا لبنانيا يعملون في جميع القطاعات الاعلامية بالدوحة. تولى تنظيم اللقاء الزميل فادي جفال. وحضره سفير لبنان في قطر بلال قبلان، مدير عام مركز الصحافة القطري صادق محمد العماري ،مدير تحرير جريدة " الراية" القطرية ماجد جباره، ،مستشار التطوير الاعلامي في  جريدة " الشرق" الصادرة في الدوحة حسن حاموش، رسام الكاريكاتور سعد المهندي.

ورحب العماري بالسفير قبلان والنقيب القصيفي، واشاد بالعلاقات اللبنانية - القطرية، ودور نقابة محرري الصحافة اللبنانية. وقال: "إن المركز القطري للصحافة يفتح أبوابه أمام الصحافيين العرب واللبنانيين، وينشد بناء افضل العلاقات معهم".

واضاف : أن بإمكان الصحافيين اللبنانيين المزودين ببطاقة نقابة المحررين دخول المركز والإفادة من الخدمات التي يقدمها لمجرد أبرازها لدى زيارتهم قطر.

وكرر الرغبة في قيام تواصل دائم وتعاون مستمر بين الصحافيين والاعلاميين القطريين واللبنانيين.

بعد ذلك تحدث سفير لبنان في دولة قطر بلال قبلان شاكرا المسؤولين في هذا البلد على مبادرتهم حيال لبنان، وخص بالشكر أمير البلاد  تميم بن حمد، ونوه إلى الزيارة المهمة التي قام بها الوفد القطري إلى بيروت برئاسة الوزير الخليفي، واثنى على جهود السفير القطري في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني. وحيا الصحافيين والاعلاميين اللبنانيين العاملين في قطر،مكررا ترحيبه بنقيب المحررين.

وتحدث النقيب القصيفي مقدما عرضا شاملا لواقع الصحافة العربية واللبنانية وما يواجهها من تحديات في العصر الرقمي وتأثيره على وسائل الإعلام التقليدية. وتوقف عند الدور الذي تضطلع به نقابة المحررين في الدفاع عن الحريات الاعلامية، وعملها من أجل توفير مروحة من الخدمات الأساسية. وكذلك تطرق إلى موضوع ربط الصحافيين والاعلاميين اللبنانيين في الخارج بنقابة المحررين، وأن العمل جار لوضع آلاليات المفضية إلى تحقيق هذا الغرض.

واضاف القصيفي:" أن العلاقة بين نقابة المحررين والمركز القطري للاعلام جيدة، وهي تتطور ايجابا، وهي مفتوحة على مزيد من التعاون. وستكون هناك لقاءات دورية لتعزيز هذا التعاون وتوطيده".

ورد النقيب القصيفي على أسئلة الحضور، شاكرا دولة قطر على ما قدمته وتقدمه للبنان في جميع الميادين، من دعم  ولاستضافتها لابنائه،والمعاملة الجيدة والمميزة التي يلقاها الصحافيون والاعلاميون فيها.

وكان النقيب القصيفي قد زار قناة " الجزيرة" وجال فيها مع الزميل في القناة حسن جمول،وتفقد اقسامها،والتقى عددا من الزميلات والزملاء اللبنانيين العاملين فيها، واثنى على عملهم وحرفيتهم المهنية.
 
