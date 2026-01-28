الراعي يتسلّم ورقة مطالب موظفي أوجيرو ويدعم حقوقهم

إستقبل البطريرك الكاردينال الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، وفدا من نقابة موظفي "أوجيرو" وممثلين عن المياويمين برئاسة رئيسة النقابة اميلي نصار، في زيارة لأخذ البركة، تم في خلالها عرض للواقع الذي يمر به الموظفون في هذه المؤسسة وسط الوضع الاقتصادي الصعب الذي يشهده .



ولفت الوفد الى ان اللقاء مع البطريرك "تخلله تقديم ورقة مطالب هيئة الموظفين، لا سيما مع الحديث عن خصخصة قطاع الاتصالات من خلال تنفيذ القانون 431"، موضحا أن "المادة 49 من هذا القانون أصبحت مجحفة بحق الموظفين الذين امضوا نحو 22 سنة من العمل في الخدمة العامة، كذلك ظلمت المياويمين الذين لم تلحظهم وتعويضات نهاية الخدمة، كذلك التعويضات الإضافية التي تنفذ عبر قانون 161 لا يلحظها هذا القانون أيضا".



وختم قائلا: "لقد تطرقنا مع غبطته الداعم لحقوق الموظفين الى موضوع المفعول الرجعي الذي نستحقه منذ العام 2024 إثر مرسوم غلاء المعيشة المتأرجح بين ومجلس النواب، والذي لم يقر في موازنة ال2026 وهو يخسر القيمة الشرائية الخاصة به."





والتقى البطريرك هانيبال القذافي والمحامي شربل الخوري في زيارة تهنئة بالأعياد.



ثم التقى الأب أنطوان الأحمر، وكان بحث في عدد من المواضيع المسكونية واللاهوتية المؤثرة روحيا على في دول . (الوكالة الوطنية)

Advertisement