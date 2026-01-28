تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الراعي يتسلّم ورقة مطالب موظفي أوجيرو ويدعم حقوقهم

Lebanon 24
28-01-2026 | 07:20
A-
A+

الراعي يتسلّم ورقة مطالب موظفي أوجيرو ويدعم حقوقهم
الراعي يتسلّم ورقة مطالب موظفي أوجيرو ويدعم حقوقهم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
إستقبل  البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي  في الصرح البطريركي في بكركي، وفدا من نقابة موظفي "أوجيرو" وممثلين عن المياويمين برئاسة رئيسة النقابة اميلي نصار، في زيارة لأخذ  البركة، تم في خلالها عرض للواقع الذي يمر به الموظفون في هذه المؤسسة وسط الوضع الاقتصادي الصعب الذي يشهده لبنان.

ولفت الوفد الى ان اللقاء مع البطريرك "تخلله تقديم ورقة مطالب هيئة الموظفين، لا سيما مع الحديث عن خصخصة قطاع الاتصالات من خلال تنفيذ القانون 431"، موضحا أن "المادة 49 من هذا القانون أصبحت مجحفة بحق الموظفين الذين امضوا نحو 22 سنة من العمل في الخدمة العامة، كذلك ظلمت المياويمين الذين لم تلحظهم وتعويضات نهاية الخدمة، كذلك التعويضات الإضافية التي تنفذ عبر قانون 161 لا يلحظها هذا القانون أيضا".

وختم قائلا: "لقد تطرقنا مع غبطته الداعم لحقوق الموظفين الى موضوع المفعول الرجعي الذي نستحقه منذ العام 2024 إثر مرسوم غلاء المعيشة المتأرجح بين مجلس الوزراء ومجلس النواب، والذي لم يقر في موازنة ال2026 وهو يخسر القيمة الشرائية الخاصة به."


والتقى البطريرك الراعي هانيبال القذافي والمحامي شربل الخوري في زيارة تهنئة بالأعياد.

ثم التقى الأب أنطوان الأحمر، وكان بحث في عدد من المواضيع المسكونية واللاهوتية المؤثرة روحيا على المسيحيين في دول الشرق الأوسط. (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نقابة بلديات بعلبك الهرمل تدعم مطالب موظفي القطاع العام وتطالب بتصحيح الأجور
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 16:19:24 Lebanon 24 Lebanon 24
درغام وزع ورقة بمطالب العسكريين على الوزراء والنواب خلال جلسة مناقشة الموازنة
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 16:19:24 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: الأمين العام يدعم التظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق في إيران
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 16:19:24 Lebanon 24 Lebanon 24
قطاع النقابات في تيار المستقبل: ندعم تحرك موظفي القطاع العام
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 16:19:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

الوكالة الوطنية

مار بشارة بطرس

مجلس الوزراء

الشرق الأوسط

بشارة بطرس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2026-01-28
Lebanon24
09:00 | 2026-01-28
Lebanon24
08:46 | 2026-01-28
Lebanon24
08:46 | 2026-01-28
Lebanon24
08:43 | 2026-01-28
Lebanon24
08:42 | 2026-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24