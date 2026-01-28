تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة

Lebanon 24
28-01-2026 | 07:27
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة photos 0
اعلنت وزارة المالية انها حوّلت الى مصرف لبنان رواتب جميع العاملين في القطاع العام والاسلاك العسكرية كافة، وكذلك معاشات المتقاعدين، وبالتالي بات بإمكانهم سحبها اعتباراً من ظهر غدٍ الخميس 29 كانون الثاني الجاري كل من مصرفه الخاص.
 
 
 
