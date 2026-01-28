القومي: انهيار رواتب القطاع العام أزمة سياسية–اجتماعية تهدد الدولة

أصدر البيان التالي: "في ظل الإضرابات والاعتصامات المتواصلة التي ينفذها موظفو القطاع العام والأساتذة والمتقاعدون في مختلف المناطق ، يرى الحزب السوري القومي الاجتماعي أن ما تشهده البلاد اليوم لم يعد مجرّد أزمة مطالب معيشية، بل أزمة سياسية – اجتماعية عميقة تعبّر عن انهيار وظيفة الدولة ومسؤوليتها تجاه مواطنيها".





اضاف:"إن استمرار الانهيار النقدي والتضخم غير المضبوط، وما رافقه من تآكل شبه كامل في رواتب القطاع العام، أدّى إلى إفقار ممنهج لفئات شكّلت تاريخياً العمود الفقري للإدارة العامة، والتعليم الرسمي، والاستقرار الاجتماعي. وقد بات واضحاً أن السياسات المعتمدة حتى الآن لم تعالج جوهر الأزمة، بل اكتفت بإدارة الانهيار عبر حلول ترقيعية وزيادات شكلية لا تواكب الارتفاع الفعلي في كلفة المعيشة".



واكد أن "الطروحات القائمة على "العودة إلى رواتب 2019" أو على زيادات نسبية غير مرتبطة بمؤشر غلاء المعيشة الحقيقي، تفتقر إلى أي أساس اقتصادي علمي، وتؤدي عملياً إلى تثبيت الفقر وتعميق الاجتماعية، بدل حماية كرامة العاملين في الدولة".



واعتبرإن "إفقار موظفي القطاع العام، ولا سيما الأساتذة، لا يمسّ بحقوق فئة بعينها فحسب، بل يضرب أسس عبر تفكيك الطبقة الوسطى، وضرب ، وتعريض مستقبل الأجيال لمخاطر جسيمة. كما يشكّل استمرار تجاهل أوضاع المتقاعدين، وخصوصاً المتقاعدين العسكريين، إخلالاً فادحاً بالواجب الوطني والأخلاقي تجاه من قدّموا أعمارهم في خدمة الأمن والاستقرار".

ورأى أن" الحكومة تتحمّل المسؤولية الكاملة عن هذا الواقع، نتيجة: نقل كلفة الانهيار إلى الفئات العاملة، وإعفاء منظومات الريع والهدر والتهرّب الضريبي من تحمّل أعبائها، وتحويل الوقت إلى أداة إضافية لاستنزاف البلد بدل إنقاذه".



وإذ اعتبر أن "قضية رواتب القطاع العام قضية سيادية–اجتماعية بامتياز، تمسّ كيان الدولة واستقرار المجتمع"، دعا إلى "اعتماد سياسة أجور عادلة تقوم على:



ربط الأجور والمعاشات تلقائياً بمؤشر غلاء المعيشة الحقيقي.



توحيد سعر الصرف في كل ما يتعلق بالرواتب والتقديمات.



حماية المعاشات التقاعدية وتأمين التغطية الصحية اللائقة، ولا سيما للمتقاعدين العسكريين".



واكد القومي" حق الموظفين والأساتذة والمتقاعدين في التحرك السلمي المنظّم دفاعاً عن كرامتهم وحقوقهم". وحذّر من أن "استمرار تجاهل هذه الأزمة سيؤدي إلى مزيد من التفكك الإداري والاجتماعي، ويهدد السلم الوطني بصورة مباشرة".



وختم:"إن الحزب السوري القومي الاجتماعي، وهو ينحاز إلى قضايا الناس والدولة معاً، يرى أن إنقاذ رواتب القطاع العام هو شرط أساسي لإنقاذ الدولة نفسها، وأن أي مشروع وطني أو إصلاحي يفقد معناه إذا قام على إفقار من يعملون في خدمة الصالح العام.



وعليه، فان الحزب السوري القومي الاجتماعي يدعو إلى مقاربة سياسية–اقتصادية شاملة، تضع حداً لسياسات الترقيع، وتفتح الباب أمام بناء دولة الرعاية الاجتماعية، العادلة، والقادرة، والمنتجة، بما يحفظ كرامة مواطنيها".

