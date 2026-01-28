تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

مئات آلاف الدولارات... كم كلّفت "عمليّة البيجر" ضدّ "حزب الله" إسرائيل؟

Lebanon 24
28-01-2026 | 08:30
مئات آلاف الدولارات... كم كلّفت عمليّة البيجر ضدّ حزب الله إسرائيل؟
مئات آلاف الدولارات... كم كلّفت عمليّة البيجر ضدّ حزب الله إسرائيل؟ photos 0
ذكر موقع "إرم نيوز" أن مسؤولاً عسكرياً إسرائيلياً سابقاً كشف جانبًا مما وصفه بـ"فاتورة" عمليات إسرائيل النوعية في المنطقة، لا سيما عملية أجهزة "البيجر"، التي أفضت إلى اغتيال عدد كبير من عناصر حزب الله، وحرب الـ12 يومًا أمام إيران في حزيران الماضي.

وفي تصريحات لصحيفة "ذي ماركر" الإسرائيلية، نقلتها القناة الإسرائيلية السابعة، قال المستشار المالي السابق لرئيس الأركان، العميد جيل بنحاس، الذي تقاعد من منصبه مطلع كانون الثاني الجاري، إن عملية استهداف عناصر "حزب الله" عبر أجهزة الاتصالات "البيجر"، كلفت إسرئيل استثمارات مالية ولوجستية على مدار عدة سنوات، لا سيما في ظل تنفيذها داخل أرض العدو.
 
وأوضح أن "كُلفة عملية إسرائيل النوعية في لبنان شاملة كافة التفاصيل، بلغت مليار شيكل، وهو ما يعادل 320 ألف دولار أميركي تقريبًا".

كما تطرق المسؤول العسكري السابق إلى حرب الـ12 يومًا أمام إيران في حزيران الماضي، والتي تطلق عليها تل أبيب "الأسد الصاعد"، مشيرًا إلى أنها كلفت المؤسسة الأمنية 20 مليار شيكل، أو ما يعادل 6.5 مليار دولار أميركي تقريبًا.  

وعزا بنحاس جزءًا من تكلفة "الأسد الصاعد" إلى استثمارات أمنية سابقة، استغرقت ما بين 15 إلى 20 عامًا، لكنه لم يكشف هوية تلك الاستثمارت.

وخلافًا لأصوات في تل أبيب تعتبر الاستثمارات الأمنية هدرًا للمال العام، علَّق المسؤول العسكري السابق قائلًا: "استهدفنا شيئًا واستثمرنا فيه منذ سنوات عديدة. لذلك، لا أرى الاستثمار في الأمن هدرًا للمال أو نفقة زائدة، بل هو استثمار يُؤتي ثماره حتى بعد سنوات طويلة من استثمار أول شيكل" وفق تعبيره.

ونفى بنحاس ما تردد أيضًا قبل ذلك حول غياب الثقافة الاقتصادية خلال الأشهر الأولى من حرب غزة، وعشوائية تعبئة جنود الاحتياط، وقال: "كان استهلال الحرب أشبه ببداية فيروس كورونا، افتقرت في البداية إلى بعض الأدوات للتعامل معها، لكننا بحثنا كافة السبل والإمكانات المتاحة".
 
وألمح المسؤول العسكري السابق إلى أن تعامل وزاة الدفاع بحكمة اقتصادية إزاء تكاليف عملياتها النوعية داخل وخارج إسرائيل.

وأضاف: "رفضنا التسليح بأسعار مبالغ فيها. تتلقى وزارة الدفاع عروضًا تزيد بثلاثة أو أربعة أضعاف التكلفة الفعلية، فترفضها فورًا". 
لبنان

عربي-دولي

وزارة الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

تل أبيب

كورونا

