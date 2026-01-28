تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نقابة بلديات بعلبك الهرمل تدعم مطالب موظفي القطاع العام وتطالب بتصحيح الأجور

Lebanon 24
28-01-2026 | 08:18
A-
A+

نقابة بلديات بعلبك الهرمل تدعم مطالب موظفي القطاع العام وتطالب بتصحيح الأجور
نقابة بلديات بعلبك الهرمل تدعم مطالب موظفي القطاع العام وتطالب بتصحيح الأجور photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت "نقابة عمال ومستخدمي وموظفي بلديات بعلبك الهرمل"، في بيان، "وقوفها الكامل والثابت إلى جانب عمال وموظفي القطاع العام، ودعمها المطلق لمطالبهم المحقة التي لم تعد تحتمل أي تأجيل أو تسويف، في ظل الانهيار الاقتصادي والمعيشي غير المسبوق الذي أرهق العامل والموظف وهدد كرامته وأمنه الاجتماعي".

واشارت إلى أن "عمال وموظفي القطاع العام، ولا سيما العاملين في البلديات، تحملوا خلال السنوات الماضية أعباءً مضاعفة، واستمروا في أداء واجباتهم وخدمة المواطنين رغم التدهور الحاد في قيمة رواتبهم، وغياب أي تصحيح عادل للأجور، وحرمانهم من أبسط حقوقهم المعيشية والصحية".

وشددت على المطالب التالية: "تصحيح الأجور بما يتناسب مع كلفة المعيشة الفعلية وبما يحفظ كرامة العامل والموظف، إقرار الحقوق المالية المتأخرة والعادلة من دون تجزئة أو استنسابية، تعزيز الضمانات الاجتماعية والصحية، ورفض تحميل العامل والموظف نتائج السياسات المالية والإدارية الخاطئة".
وختاما، اعتبرت النقابة ان "إنصاف العامل والموظف يشكّل المدخل الحقيقي لاستعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها"، مؤكدة أنها "ستبقى إلى جانب عمالها وموظفيها، داعمةً لكل تحرك نقابي مشروع يهدف إلى استعادة الحقوق ضمن الأطر القانونية وبما يحفظ المصلحة العامة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في النبطية أكد دعمه مطالب القطاع العام والعاملين في البلديات
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 19:07:05 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتصام عمالي في طرابلس للمطالبة بتصحيح الأجور وإنصاف القطاع العام
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 19:07:05 Lebanon 24 Lebanon 24
قطاع النقابات في تيار المستقبل: ندعم تحرك موظفي القطاع العام
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 19:07:05 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة كهرباء لبنان تؤكد دعمها لتحركات النقابات العمالية وتصحيح الأجور
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 19:07:05 Lebanon 24 Lebanon 24

خدمة المواطنين

بعلبك الهرمل

الهرمل

هرمل

سويف

داري

سابي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:25 | 2026-01-28
Lebanon24
11:46 | 2026-01-28
Lebanon24
11:36 | 2026-01-28
Lebanon24
11:27 | 2026-01-28
Lebanon24
11:25 | 2026-01-28
Lebanon24
11:18 | 2026-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24