تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رسامني يبحث تطوير النقل وصيانة طريق ضهر البيدر

Lebanon 24
28-01-2026 | 10:04
A-
A+

رسامني يبحث تطوير النقل وصيانة طريق ضهر البيدر
رسامني يبحث تطوير النقل وصيانة طريق ضهر البيدر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في مكتبه اليوم، وزير النقل الأردني السابق وأمين عام الاتحاد العربي للنقل البري  مالك حداد ،رئيس اللجنة الفنية للنقل والسياحة في جامعة الدول العربية بهجت أبو نصر، حيث تم البحث في شؤون النقل وسبل تطوير هذا القطاع على المستويين الوطني والعربي.

كما عقد الوزير رسامني اجتماعا موسعا ضم محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة ومحافظ جبل لبنان محمود مكاوي والمدير العام للوزارة بيار معلوف، ورئيس مصلحة الصيانة، وممثلين عن شركة خطيب وعلمي ومستشاري الوزير.

وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض مفصل حول الوضع الحالي لطريق ضهر البيدر، من محول صوفر إلى شتورا، جرى خلاله استعراض المشكلات القائمة وسبل معالجتها، إضافة إلى اقتراح الحلول اللازمة وآليات تنفيذها.

وأكد الوزير رسامني "أن الوزارة تتابع هذا الملف بدقة عالية، نظرًا لما يشكّله طريق ضهر البيدر من أهمية استراتيجية على الصعيدين الاقتصادي والحياتي، كونه الشريان الأساسي الذي يربط العاصمة بيروت بمنطقة البقاع ويؤمّن حركة نقل حيوية للبضائع والمسافرين.

وشدد على "ضرورة التنسيق الكامل مع المعنيين في الوزارة وتسريع الإجراءات المتصلة بهذا الملف، بما يضمن تحسين السلامة المرورية واستمرارية الحركة في مختلف الظروف.

وأكد اعتماد حلول مستدامة تلتزم بالمعايير الفنية المعتمدة في أعمال الصيانة والتأهيل، بما يضمن ديمومة الطريق ويحدّ من المخاطر، لا سيما خلال فصل الشتاء.

وفي سياق متصل، عقد الوزير رسامني اجتماعًا مع محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة ومحافظ جبل لبنان محمود مكاوي، جرى خلاله بحث عدد من القضايا الإنمائية ذات الصلة.

كذلك استقبل الوزير رسامني وفدًا من جمعية المحافظة على الطبيعة في لبنان (SPNL) – «حمى»، المعنية بالمناطق البحرية والمشاريع التي تحقق التنمية مع احترام البيئة، والحفاظ على الطبيعة والتنوع الحيوي في لبنان، ودعم الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، حيث قدّم الوفد شرحًا مفصلًا عن الأعمال التي يقوم بها. (الوكالة الوطنية)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إنقلاب شاحنة على طريق ضهر البيدر
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 19:08:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ميشال ضاهر يرفع الصوت: لإدراج تمويل طريق ضهر البيدر في الموازنة
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 19:08:08 Lebanon 24 Lebanon 24
طريق ضهر البيدر وترشيش-زحلة سالكتين امام كل المركبات حالياً (التحكم المروري)
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 19:08:08 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر وترشيش - زحلة سالكتان أمام كل السيارات حالياً
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 19:08:08 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة الدول العربية

الوكالة الوطنية

الدول العربية

المدير العام

جبل لبنان

الأردني

القضايا

البقاع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:25 | 2026-01-28
Lebanon24
11:46 | 2026-01-28
Lebanon24
11:36 | 2026-01-28
Lebanon24
11:27 | 2026-01-28
Lebanon24
11:25 | 2026-01-28
Lebanon24
11:18 | 2026-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24