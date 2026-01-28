بلدية طرابلس تنفي إخلاء أي مبانٍ في المدينة

أوضحت بلدية في بيان، أن "ما يتم تداوله عبر بعض حول قيام شرطة بلدية طرابلس بإخلاء مبانٍ اليوم، غير دقيق ولا يمت إلى الواقع بصلة"، مؤكدة أنه "لم يتم إخلاء أي مبنى في المدينة خلال هذا اليوم".







وشددت البلدية على أن "أي قرار بإخلاء مبنى لا يُتخذ إلا بناء على تقارير هندسية رسمية موثوقة، ويعلن عنه بشكل واضح وصريح عبر القنوات الرسمية للبلدية، حرصا على سلامة المواطنين ومنعا لحصول أي التباس أو هلع غير مبرر".

