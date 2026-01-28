لماذا طلبت بلدية العباسية إخلاء بعض المباني؟

أعلنت بلدية العباسية في ، أنها أبلغت "سكان بعض المباني بضرورة إخلائها حفاظا على سلامتهم".وأوضحت البلدية في بيان، أنه "امتثالا لقرارات ، وبعد الكشف الميداني الذي أجرته الجهات المختصة، والذي تبين بنتيجته وجود أخطار تهدد السلامة العامة، يطلب من أهالي وشاغلي المباني المعنية إخلاؤها فورا ودون أي تأخير، حفاظا على سلامتهم وسلامة المحيط".وأشار البيان الى أن "شرطة بلدية العباسية أبلغت اليوم، السكان القاطنين في هذه المباني مضمون القرار، وهي تتابع تنفيذ الإخلاء بالتنسيق مع الجهات المختصة، يرجى التقيد التام بما ورد أعلاه حرصا على السلامة العامة وسلامتكم".