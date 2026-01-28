تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لماذا طلبت بلدية العباسية إخلاء بعض المباني؟

Lebanon 24
28-01-2026 | 10:16
لماذا طلبت بلدية العباسية إخلاء بعض المباني؟
لماذا طلبت بلدية العباسية إخلاء بعض المباني؟ photos 0
أعلنت بلدية العباسية في قضاء صور، أنها أبلغت "سكان بعض المباني بضرورة إخلائها حفاظا على سلامتهم".

وأوضحت البلدية في بيان، أنه "امتثالا لقرارات الهيئة العليا للإغاثة، وبعد الكشف الميداني الذي أجرته الجهات المختصة، والذي تبين بنتيجته وجود أخطار تهدد السلامة العامة، يطلب من أهالي وشاغلي المباني المعنية إخلاؤها فورا ودون أي تأخير، حفاظا على سلامتهم وسلامة المحيط".

وأشار البيان الى أن "شرطة بلدية العباسية أبلغت اليوم، السكان القاطنين في هذه المباني مضمون القرار، وهي تتابع تنفيذ الإخلاء بالتنسيق مع الجهات المختصة، يرجى التقيد التام بما ورد أعلاه حرصا على السلامة العامة وسلامتكم".
 
الهيئة العليا للإغاثة

قضاء صور

العليا

العلي

المعن

باسي

