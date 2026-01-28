تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

إحباط عملية تهريب مخدرات إلى بريطانيا عبر مرفأ بيروت

Lebanon 24
28-01-2026 | 10:29
إحباط عملية تهريب مخدرات إلى بريطانيا عبر مرفأ بيروت
إحباط عملية تهريب مخدرات إلى بريطانيا عبر مرفأ بيروت photos 0
أفادت المعلومات ، انه "خلال المتابعة الحثيثة والجهود المتواصلة.وتعزيز إجراءات الرصد والرقابة لمكافحة ومنع تهريب المواد المخدرة والممنوعات، تمكنت إدارة الجمارك اللبنانية - شعبة مكافحة المخدرات وتبييض الأموال ، من إحباط عملية تهريب مخدرات وضبط كمية 1065 كلغ من حشيشة الكيف. كانت مخبأة ضمن شحنة من الصابون والمواد الغذائية المعدة للتصدير إلى المملكة المتحدة عبر مرفأ بيروت وموضبة بطريقة احترافية على هيئة قطع صابون غار بقصد التمويه.


وبنتيجة التحقيقات والمداهمات والاستقصاءات التي أجريت بإشراف النيابة العامة التمييزية من اجل توقيف المتورطين بهذه القضية حيث تم التوصل الى هوية المهربين المتوارين عن الأنظار والمتورطين في العملية، وهما: ش. ش.. (مواليد عام 1981، لبناني الجنسية)، و. ب... مواليد عام 1988( سوري الجنسية). وقد جرى تعميم بلاغ بحث وتحر بحقهما، وختم المحضر وسلّم إلى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي للمتابعة". (الوكالة الوطنية)
 
