إحباط عملية تهريب مخدرات إلى بريطانيا عبر مرفأ بيروت

أفادت المعلومات ، انه "خلال المتابعة الحثيثة والجهود المتواصلة.وتعزيز إجراءات الرصد والرقابة لمكافحة ومنع تهريب المواد المخدرة والممنوعات، تمكنت إدارة - شعبة مكافحة المخدرات وتبييض الأموال ، من إحباط عملية تهريب مخدرات وضبط كمية 1065 كلغ من حشيشة الكيف. كانت مخبأة ضمن شحنة من الصابون والمواد الغذائية المعدة للتصدير إلى المتحدة عبر مرفأ وموضبة بطريقة احترافية على هيئة قطع صابون غار بقصد التمويه.وبنتيجة التحقيقات والمداهمات والاستقصاءات التي أجريت بإشراف من اجل توقيف المتورطين بهذه القضية حيث تم التوصل الى هوية المهربين المتوارين عن الأنظار والمتورطين في العملية، وهما: ش. ش.. (مواليد عام 1981، لبناني الجنسية)، و. ب... مواليد عام 1988( سوري الجنسية). وقد جرى تعميم بلاغ بحث وتحر بحقهما، وختم المحضر وسلّم إلى المخدّرات المركزي للمتابعة". (الوكالة الوطنية)