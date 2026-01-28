تحذير في إسرائيل بسبب جبهة لبنان: هذا ما سيحصل إذا أطلق "حزب الله" النار

ذكر موقع " "، أنّ العميد المتقاعد في الجيش الإسرائيليّ أمير أفيفي، حذّر من اقتراب مواجهة مباشرة مع ، واحتمال تنفيذ هجوم واسع داخل ، بالتزامن مع إطلاق نار من جبهات أخرى.

وقال أفيفي في مقابلة خلال مؤتمر "تعزيز " الذي نظمته صحيفة " هيوم" في الجليل الأعلى، إن الهدوء القائم على الحدود الشمالية "خادع"، وإن إسرائيل "تبني نفسها تدريجيا نحو حملة ضدّ إيران".



وأضاف أنّه "من الممكن أن تبادر إسرائيل بالهجوم قبل "، مشيرًا إلى أن إيران تعمل على تحريك أذرعها في المنطقة لضمان عدم مواجهتها منفردة، ما يرفع احتمالات التصعيد المتزامن على عدة جبهات.



وفي ما يتعلق بجبهة الشمال، قال إن أي إطلاق نار من قبل سيقابل بضربات إسرائيلية "حتى الانهيار"، مؤكدًا أن الهدف المركزي بات "إسقاط النظام "، وهو ما من شأنه، بحسب تعبيره، أن يؤدي إلى انهيار كافة أذرعه في المنطقة.



وختم بالقول إن الصراع لم ينتهِ بعد، وإن المرحلة المقبلة قد تشهد عودة القتال في كافة الساحات، في ظل تصاعد التوتر مع إيران. (سكاي نيوز)