تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
-1
o
بشري
8
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
تحذير في إسرائيل بسبب جبهة لبنان: هذا ما سيحصل إذا أطلق "حزب الله" النار
Lebanon 24
28-01-2026
|
10:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "
سكاي نيوز
"، أنّ العميد المتقاعد في الجيش الإسرائيليّ أمير أفيفي، حذّر من اقتراب مواجهة مباشرة مع
إيران
، واحتمال تنفيذ هجوم واسع داخل
طهران
، بالتزامن مع إطلاق نار من جبهات أخرى.
وقال أفيفي في مقابلة خلال مؤتمر "تعزيز
الشمال
" الذي نظمته صحيفة "
إسرائيل
هيوم" في الجليل الأعلى، إن الهدوء القائم على الحدود الشمالية "خادع"، وإن إسرائيل "تبني نفسها تدريجيا نحو حملة ضدّ إيران".
وأضاف أنّه "من الممكن أن تبادر إسرائيل بالهجوم قبل
الأميركيين
"، مشيرًا إلى أن إيران تعمل على تحريك أذرعها في المنطقة لضمان عدم مواجهتها منفردة، ما يرفع احتمالات التصعيد المتزامن على عدة جبهات.
وفي ما يتعلق بجبهة الشمال، قال إن أي إطلاق نار من قبل
حزب الله
سيقابل بضربات إسرائيلية "حتى الانهيار"، مؤكدًا أن الهدف المركزي بات "إسقاط النظام
الإيراني
"، وهو ما من شأنه، بحسب تعبيره، أن يؤدي إلى انهيار كافة أذرعه في المنطقة.
وختم بالقول إن الصراع لم ينتهِ بعد، وإن المرحلة المقبلة قد تشهد عودة القتال في كافة الساحات، في ظل تصاعد التوتر مع إيران. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: هناك مشكلة مع حزب الله في لبنان وسنرى ما سيحصل هناك
Lebanon 24
ترامب: هناك مشكلة مع حزب الله في لبنان وسنرى ما سيحصل هناك
28/01/2026 19:08:49
28/01/2026 19:08:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا فشل لبنان في نزع سلاح "حزب الله"... هذا ما تنوي إسرائيل فعله
Lebanon 24
إذا فشل لبنان في نزع سلاح "حزب الله"... هذا ما تنوي إسرائيل فعله
28/01/2026 19:08:49
28/01/2026 19:08:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"حرب مُقبلة"؟ هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي عن "حزب الله"
Lebanon 24
"حرب مُقبلة"؟ هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي عن "حزب الله"
28/01/2026 19:08:49
28/01/2026 19:08:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرات في إسرائيل من شنّ حربٍ على "حزب الله": الخطوة خطيرة
Lebanon 24
تحذيرات في إسرائيل من شنّ حربٍ على "حزب الله": الخطوة خطيرة
28/01/2026 19:08:49
28/01/2026 19:08:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
الأميركيين
الإسرائيلي
في إسرائيل
سكاي نيوز
حزب الله
الإيراني
الشمالي
تابع
قد يعجبك أيضاً
جلسة مسائية في البرلمان لمناقشة الموازنة.. هذه أبرز مواقف النواب
Lebanon 24
جلسة مسائية في البرلمان لمناقشة الموازنة.. هذه أبرز مواقف النواب
11:25 | 2026-01-28
28/01/2026 11:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
درغام: تصحيح الأجور بات ضرورة وطنية
Lebanon 24
درغام: تصحيح الأجور بات ضرورة وطنية
11:46 | 2026-01-28
28/01/2026 11:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
حواط: لبنان يعاني من انهيار شامل وأزمتنا أزمة سياسية وطنية
Lebanon 24
حواط: لبنان يعاني من انهيار شامل وأزمتنا أزمة سياسية وطنية
11:36 | 2026-01-28
28/01/2026 11:36:51
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسة لمجلس الوزراء الجمعة.. وهذا جدول أعمالها
Lebanon 24
جلسة لمجلس الوزراء الجمعة.. وهذا جدول أعمالها
11:27 | 2026-01-28
28/01/2026 11:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام يستقبل السفير الفرنسي في السرايا
Lebanon 24
سلام يستقبل السفير الفرنسي في السرايا
11:25 | 2026-01-28
28/01/2026 11:25:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الظهر.. هزّة ضربت منطقة لبنانية
Lebanon 24
بعد الظهر.. هزّة ضربت منطقة لبنانية
12:38 | 2026-01-27
27/01/2026 12:38:23
Lebanon 24
Lebanon 24
سيشتد في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي يضرب لبنان
Lebanon 24
سيشتد في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي يضرب لبنان
02:42 | 2026-01-28
28/01/2026 02:42:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الخازن يُغادر لبنان لإجراء عمليّة جراحيّة في الخارج
Lebanon 24
الخازن يُغادر لبنان لإجراء عمليّة جراحيّة في الخارج
05:50 | 2026-01-28
28/01/2026 05:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري في مكتب وفيق صفا؟
Lebanon 24
ماذا يجري في مكتب وفيق صفا؟
04:45 | 2026-01-28
28/01/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:27 | 2026-01-28
28/01/2026 07:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:25 | 2026-01-28
جلسة مسائية في البرلمان لمناقشة الموازنة.. هذه أبرز مواقف النواب
11:46 | 2026-01-28
درغام: تصحيح الأجور بات ضرورة وطنية
11:36 | 2026-01-28
حواط: لبنان يعاني من انهيار شامل وأزمتنا أزمة سياسية وطنية
11:27 | 2026-01-28
جلسة لمجلس الوزراء الجمعة.. وهذا جدول أعمالها
11:25 | 2026-01-28
سلام يستقبل السفير الفرنسي في السرايا
11:18 | 2026-01-28
منيمنة: الموازنة لا تعبر عن حقيقة الواقع المالي للدولة
فيديو
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
28/01/2026 19:08:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
28/01/2026 19:08:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
28/01/2026 19:08:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24