تحذير في إسرائيل بسبب جبهة لبنان: هذا ما سيحصل إذا أطلق "حزب الله" النار

Lebanon 24
28-01-2026 | 10:35
تحذير في إسرائيل بسبب جبهة لبنان: هذا ما سيحصل إذا أطلق حزب الله النار
تحذير في إسرائيل بسبب جبهة لبنان: هذا ما سيحصل إذا أطلق حزب الله النار photos 0
ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ العميد المتقاعد في الجيش الإسرائيليّ أمير أفيفي، حذّر من اقتراب مواجهة مباشرة مع إيران، واحتمال تنفيذ هجوم واسع داخل طهران، بالتزامن مع إطلاق نار من جبهات أخرى.
وقال أفيفي في مقابلة خلال مؤتمر "تعزيز الشمال" الذي نظمته صحيفة "إسرائيل هيوم" في الجليل الأعلى، إن الهدوء القائم على الحدود الشمالية "خادع"، وإن إسرائيل "تبني نفسها تدريجيا نحو حملة ضدّ إيران".

وأضاف أنّه "من الممكن أن تبادر إسرائيل بالهجوم قبل الأميركيين"، مشيرًا إلى أن إيران تعمل على تحريك أذرعها في المنطقة لضمان عدم مواجهتها منفردة، ما يرفع احتمالات التصعيد المتزامن على عدة جبهات.

وفي ما يتعلق بجبهة الشمال، قال إن أي إطلاق نار من قبل حزب الله سيقابل بضربات إسرائيلية "حتى الانهيار"، مؤكدًا أن الهدف المركزي بات "إسقاط النظام الإيراني"، وهو ما من شأنه، بحسب تعبيره، أن يؤدي إلى انهيار كافة أذرعه في المنطقة.

وختم بالقول إن الصراع لم ينتهِ بعد، وإن المرحلة المقبلة قد تشهد عودة القتال في كافة الساحات، في ظل تصاعد التوتر مع إيران. (سكاي نيوز)
 
 
