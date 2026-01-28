وزير الدفاع عرض مع رستم ومارون وبانو التطورات

استقبل اللواء ، في مكتبه، في اليرزة اليوم، النائب ، وبحث معه في الأوضاع العامة والتحديات الراهنة.كما استقبل النائب ، وتم التداول في عدد من الوطنية والإنمائية ذات الاهتمام المشترك.والتقى وزير الدفاع النائب السابق ، وتم عرض المستجدات السياسية والاقتصادية وانعكاساتها على الوضع العام.