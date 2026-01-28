تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
5
o
بعلبك
-1
o
بشري
8
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
وزير الدفاع عرض مع رستم ومارون وبانو التطورات
Lebanon 24
28-01-2026
|
10:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
وزير الدفاع الوطني
اللواء
ميشال منسى
، في مكتبه، في اليرزة اليوم، النائب
أحمد رستم
، وبحث معه في الأوضاع العامة والتحديات الراهنة.
كما استقبل
وزير الدفاع
النائب
شربل مارون
، وتم التداول في عدد من
القضايا
الوطنية والإنمائية ذات الاهتمام المشترك.
والتقى وزير الدفاع النائب السابق
أنطوان بانو
، وتم عرض المستجدات السياسية والاقتصادية وانعكاساتها على الوضع العام.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية عرض مع أيوب التطورات وبحث وطليس في أوضاع قطاع النقل
Lebanon 24
وزير الداخلية عرض مع أيوب التطورات وبحث وطليس في أوضاع قطاع النقل
29/01/2026 01:49:14
29/01/2026 01:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع عرض الأوضاع مع الرياشي والمكاري
Lebanon 24
وزير الدفاع عرض الأوضاع مع الرياشي والمكاري
29/01/2026 01:49:14
29/01/2026 01:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع القطرية: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع بحث هاتفيا مع وزير الدفاع السوري آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية
Lebanon 24
وزارة الدفاع القطرية: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع بحث هاتفيا مع وزير الدفاع السوري آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية
29/01/2026 01:49:14
29/01/2026 01:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون عرض التطورات الراهنة مع جريصاتي واطلع من قواس على ابرز نشاطات المعهد الوطني للموسيقى
Lebanon 24
الرئيس عون عرض التطورات الراهنة مع جريصاتي واطلع من قواس على ابرز نشاطات المعهد الوطني للموسيقى
29/01/2026 01:49:14
29/01/2026 01:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الوطني
أنطوان بانو
وزير الدفاع
ميشال منسى
شربل مارون
أحمد رستم
نائب ال
القضايا
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:57 | 2026-01-28
28/01/2026 04:57:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان تحت الاحتلال الأميركي".. تصريح لافت لمسؤول بارز في "الحزب"
Lebanon 24
"لبنان تحت الاحتلال الأميركي".. تصريح لافت لمسؤول بارز في "الحزب"
16:41 | 2026-01-28
28/01/2026 04:41:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أمن الدولة يعلن أرقام المرشحين الناجحين في الاختبار الرياضي ويحدد مواعيد الاختبارات الخطية لرتبة مأمور متمرن
Lebanon 24
أمن الدولة يعلن أرقام المرشحين الناجحين في الاختبار الرياضي ويحدد مواعيد الاختبارات الخطية لرتبة مأمور متمرن
16:08 | 2026-01-28
28/01/2026 04:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن وفيق صفا.. ماذا قال تقريرٌ عنه؟
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن وفيق صفا.. ماذا قال تقريرٌ عنه؟
15:51 | 2026-01-28
28/01/2026 03:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا شهد مستخدمو "واتسآب" في لبنان؟
Lebanon 24
ماذا شهد مستخدمو "واتسآب" في لبنان؟
15:38 | 2026-01-28
28/01/2026 03:38:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:27 | 2026-01-28
28/01/2026 07:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري في مكتب وفيق صفا؟
Lebanon 24
ماذا يجري في مكتب وفيق صفا؟
04:45 | 2026-01-28
28/01/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيشتد في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي يضرب لبنان
Lebanon 24
سيشتد في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي يضرب لبنان
02:42 | 2026-01-28
28/01/2026 02:42:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الخازن يُغادر لبنان لإجراء عمليّة جراحيّة في الخارج
Lebanon 24
الخازن يُغادر لبنان لإجراء عمليّة جراحيّة في الخارج
05:50 | 2026-01-28
28/01/2026 05:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة في المستشفى... حرارتها وصلت إلى 40 درجة ووالدتها تطلب الدعاء لها
Lebanon 24
فنانة شهيرة في المستشفى... حرارتها وصلت إلى 40 درجة ووالدتها تطلب الدعاء لها
08:03 | 2026-01-28
28/01/2026 08:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:57 | 2026-01-28
مقدمات النشرات المسائيّة
16:41 | 2026-01-28
"لبنان تحت الاحتلال الأميركي".. تصريح لافت لمسؤول بارز في "الحزب"
16:08 | 2026-01-28
أمن الدولة يعلن أرقام المرشحين الناجحين في الاختبار الرياضي ويحدد مواعيد الاختبارات الخطية لرتبة مأمور متمرن
15:51 | 2026-01-28
إسرائيل تتحدث عن وفيق صفا.. ماذا قال تقريرٌ عنه؟
15:38 | 2026-01-28
ماذا شهد مستخدمو "واتسآب" في لبنان؟
15:34 | 2026-01-28
بشأن "حزب الله".. تقرير يكشف ما طلبته أميركا من إيران
فيديو
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
29/01/2026 01:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
29/01/2026 01:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
29/01/2026 01:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24