لبنان
جلسة لمجلس الوزراء الجمعة.. وهذا جدول أعمالها
Lebanon 24
28-01-2026
|
11:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
سيعقد
مجلس الوزراء
جلسة عند الساعة الثالثة
من بعد
ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 30\1\2026 في
القصر الجمهوري
.
للاطلاع على جدول الأعمال،
اضغط هنا
