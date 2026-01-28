تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

من أجل العسكريين المتقاعدين.. تسوية "على النار" وهذه تفاصيلها

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-01-2026 | 12:24
من أجل العسكريين المتقاعدين.. تسوية على النار وهذه تفاصيلها
من أجل العسكريين المتقاعدين.. تسوية على النار وهذه تفاصيلها photos 0
علم "لبنان24" أن هناك مسعى لجمع العسكريين برئيس الحكومة نواف سلام ووزير المال ياسين جابر في محاولة للتوصل إلى تسوية بشأن حقوقهم تدرج في مشروع الموازنة.
 

وكُلّف أحد النواب للقيام بالاتصالات في هذا السياق، وقد خرج من الجلسة لهذه الغاية وأجرى اتصالاً بممثلي العسكريين المتقاعدين.

المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

