زعيتر: لإجراء الانتخابات بموعدها

طالب النائب الحكومة بعدم انتظار الدعم الخارجي للمباشرة بإعادة الإعمار.

وفي كلمة له خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة موازنة العام 2026، اليوم الأربعاء، أكد ضرورة إجراء الانتخابات بموعدها وفق القانون النافذ، مؤكداً أن "تطبيق القانون واجب على الحكومة مهما كان رأيها السياسي".

وتابع: "سنعمل على احقاق واقرار الحقوق للأسلاك العسكرية كاملة ولموظفي الادارات العامة في القطاع العام".

وأكمل: "نحن مع لحماية شعبه في الجنوب وفي كل ولكن عندما يكون الجيش غير قادر سيقف الشعب بمقاومته الى جانب الجيش".