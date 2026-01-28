تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

"البطريق" يصلُ إلى "الميدل إيست"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
28-01-2026 | 13:02
البطريق يصلُ إلى الميدل إيست
بجهود من رئيس مجلس الادارة المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، وبتعاون العاملين في الشركة، تواصل "الميدل ايست" التحليق عالياً لتصل إلى دول بعيدة، وذلك بكفاءة عالية أساسها طيارون لبنانيون من الطراز الرفيع.
 

الشركة تواكب الموسم الشتوي، حيث تواصل خطوطها الرحلات من لبنان واليه، وذلك وسط ثقة كبيرة يمنحها المواطنون لـ"الطيران اللبناني".


إلى ذلك، نشرت الشركة مقطع فيديو لإعلانٍ ترويجي يُظهر طائر بطريق يجلس على طائرة" الميدل إيست"، وذلك في إشارة إلى الرحلات المستمرة إلى لبنان في ظلّ الموسم الشتوي.
 
 

المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

