"البطريق" يصلُ إلى "الميدل إيست"

بجهود من رئيس مجلس الادارة لشركة ، وبتعاون العاملين في الشركة، تواصل "الميدل ايست" التحليق عالياً لتصل إلى دول بعيدة، وذلك بكفاءة عالية أساسها طيارون لبنانيون من الطراز الرفيع.



الشركة تواكب الموسم الشتوي، حيث تواصل خطوطها الرحلات من واليه، وذلك وسط ثقة كبيرة يمنحها المواطنون لـ"الطيران اللبناني".





إلى ذلك، نشرت الشركة مقطع فيديو لإعلانٍ ترويجي يُظهر طائر بطريق يجلس على طائرة" الميدل إيست"، وذلك في إشارة إلى الرحلات المستمرة إلى لبنان في ظلّ الموسم الشتوي.



