عن وضع العسكريين.. وزيرٌ يُعلن أمراً مُهماً

أكّد المحامي رداً على سؤال لدى دخوله الى جلسة مناقشة الموازنة، أنّ" أي تحسين يمكن إدخاله على مشروع الموازنة هو أمر مرحّب به بل مطلوب"، مشدّداً على أنّ "الأهم هو إنجاز الموازنة ضمن المهلة الدستورية والسعي للتوازن بين الواردات والنفقات وعدم تحميل الفئات محدودة الدخل ضرائب ورسوم جديدة، وهو ما تحقق هذا العام".







وأشار إلى انه "إذا كان هناك مجال للتحسين أو التطوير، فأنا مع هذا التوجّه، مثل موضوع المالية حيث حاولتُ العمل على تحسين مشروع القانون". وقال:" تقضي في تطوير ما هو معروض وليس الموافقة عليه كما هو أو رفضه بعد دخولنا السنة السابعة من الأزمة!".







وأوضح أنّ" التعديلات التقنية والرقمية على مشروع عادةً ما تكون أوسع داخل والموازنة، بينما تقلّ في ، قائلاً: "نحن منفتحون للاستماع إلى أي تعديل في هذا الإطار".







ورداً على سؤال حول مطالب المتقاعدين الذين نفذوا تحركات احتجاجية، لفت مرقص إلى أنّ" تناول أكثر من مرة حاجات القطاع العام، وخصوصًا العسكريين والمتقاعدين منهم"، مشيرًا إلى" وجود خطوات قيد البحث، وربما كانت التلبية محدودة لكنها تصبّ في الاتجاه الصحيح".







وأضاف: "الخطوات قد تكون تدريجية، لكنها تهدف إلى إنصافهم، لأن قضيتهم حق لهم وواجب علينا. من الجيد أننا بدأنا من مكان ما، ولكن هذا لا يكفي أبداً، بل علينا إنصاف العسكريين المتقاعدين وكذلك الأساتذة وسائر الأسلاك".

