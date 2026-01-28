تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

عن وضع العسكريين.. وزيرٌ يُعلن أمراً مُهماً

Lebanon 24
28-01-2026 | 14:01
أكّد وزير الإعلام المحامي بول مرقص رداً على سؤال لدى دخوله الى جلسة مناقشة الموازنة، أنّ" أي تحسين يمكن إدخاله على مشروع الموازنة هو أمر مرحّب به بل مطلوب"، مشدّداً على أنّ "الأهم هو إنجاز الموازنة ضمن المهلة الدستورية والسعي للتوازن بين الواردات والنفقات وعدم تحميل الفئات محدودة الدخل ضرائب ورسوم جديدة، وهو ما تحقق هذا العام".



وأشار مرقص إلى انه "إذا كان هناك مجال للتحسين أو التطوير، فأنا مع هذا التوجّه، مثل موضوع الفجوة المالية حيث حاولتُ العمل على تحسين  مشروع القانون". وقال:" الحكمة تقضي في تطوير ما هو معروض وليس الموافقة عليه كما هو أو رفضه بعد دخولنا السنة السابعة من الأزمة!".



وأوضح أنّ" التعديلات التقنية والرقمية على مشروع قانون الموازنة عادةً ما تكون أوسع داخل لجنة المال والموازنة، بينما تقلّ في الهيئة العامة، قائلاً: "نحن منفتحون للاستماع إلى أي تعديل في هذا الإطار".



ورداً على سؤال حول مطالب المتقاعدين الذين نفذوا تحركات احتجاجية، لفت مرقص إلى أنّ" مجلس الوزراء تناول أكثر من مرة حاجات القطاع العام، وخصوصًا العسكريين والمتقاعدين منهم"، مشيرًا إلى" وجود خطوات قيد البحث، وربما كانت التلبية محدودة لكنها تصبّ في الاتجاه الصحيح".



وأضاف: "الخطوات قد تكون تدريجية، لكنها تهدف إلى إنصافهم، لأن قضيتهم حق لهم وواجب علينا. من الجيد أننا بدأنا من مكان ما، ولكن هذا لا يكفي أبداً، بل علينا إنصاف العسكريين المتقاعدين وكذلك الأساتذة وسائر الأسلاك".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24