وزير العدل: سلاح حزب الله لم يردع إسرائيل

أعتبر وزير العدل ، اليوم الأربعاء، أنّ "الشعب اللبناني دفع ثمنًا باهظًا للحروب"، مؤكدًا أنّ "قرار السلم والحرب يجب أن يكون حصرًا بيد الدولة".



وشدّد نصّار في كلامه عبر " " على أنّ "المغامرات العسكرية لم تؤدِّ إلى استقرار "، معتبرًا أنّ "الخيار العسكري في مواجهة لم يحقق الأمن للشعب اللبناني".



وأضاف أنّ "سلاح لم يردع إسرائيل"، لافتًا إلى أنّ "لا علاقة بين مسألة حصر السلاح بيد الدولة وبين الخروقات المتكررة".

