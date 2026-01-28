تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

وزير العدل: سلاح حزب الله لم يردع إسرائيل

Lebanon 24
28-01-2026 | 15:17
وزير العدل: سلاح حزب الله لم يردع إسرائيل
وزير العدل: سلاح حزب الله لم يردع إسرائيل photos 0
أعتبر وزير العدل عادل نصار، اليوم الأربعاء، أنّ "الشعب اللبناني دفع ثمنًا باهظًا للحروب"، مؤكدًا أنّ "قرار السلم والحرب يجب أن يكون حصرًا بيد الدولة".

وشدّد نصّار في كلامه عبر "الجزيرة" على أنّ "المغامرات العسكرية لم تؤدِّ إلى استقرار لبنان"، معتبرًا أنّ "الخيار العسكري في مواجهة إسرائيل لم يحقق الأمن للشعب اللبناني".

وأضاف نصار أنّ "سلاح حزب الله لم يردع إسرائيل"، لافتًا إلى أنّ "لا علاقة بين مسألة حصر السلاح بيد الدولة وبين الخروقات الإسرائيلية المتكررة".
