تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بشأن "حزب الله".. تقرير يكشف ما طلبته أميركا من إيران

Lebanon 24
28-01-2026 | 15:34
A-
A+
بشأن حزب الله.. تقرير يكشف ما طلبته أميركا من إيران
بشأن حزب الله.. تقرير يكشف ما طلبته أميركا من إيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته ضد إيران، اليوم الأربعاء، مشيراً إلى أنه إذا لم توافق إيران على مجموعة من المطالب التي قدمتها الإدارة لقادة البلاد، فإنه قد يشن هجوماً قريباً "بسرعة وعنف"، وفق ما ذكر تقريرٌ جديد لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
 
 
وجاء تهديد ترامب بشنّ هجوم مباشر ثانٍ على إيران من قِبل القوات الأميركية خلال 8 أشهر، في الوقت الذي اتخذت فيه حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، إلى جانب سفن حربية أخرى وقاذفات وطائرات مقاتلة، مواقعها في المنطقة على مرمى نيران إيران. 
 

وشبّه ترامب صراحةً هذا الحشد العسكري بالقوات التي حشدها قرب فنزويلا أواخر العام الماضي، قبيل العملية التي أسفرت عن اعتقال نيكولاس مادورو وزوجته في منتصف ليلة مطلع كانون الثاني.


ولم يُفصح السيد ترامب عن تفاصيل الاتفاق الذي كان يطالب به، واكتفى بالقول إن "أسطولاً ضخماً" يتجه نحو إيران، وأن على البلاد إبرام اتفاق. لكن مسؤولين أميركيين وأوروبيين يقولون إن واشنطن طرحت، خلال المحادثات، ثلاثة مطالب على الإيرانيين: وقف دائم لتخصيب اليورانيوم، وفرض قيود على مدى وعدد صواريخهم الباليستية، ووقف جميع أشكال الدعم للجماعات الوكيلة في الشرق الأوسط، بما في ذلك حماس وحزب الله والحوثيين العاملين في اليمن.


وغابت بشكل ملحوظ عن تلك المطالب أي إشارة إلى حماية المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع في إيران في كانون الأول الماضي، مما أدى إلى اضطراب البلاد وخلق أحدث أزمة لحكومتها. 


وكان ترامب قد وعد، في منشورات سابقة على وسائل التواصل الاجتماعي، بتقديم المساعدة لهم، لكنه بالكاد ذكرهم في الأسابيع الأخيرة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما هي قوة ترامب "الضاربة" بوجه إيران؟ تقرير يكشف
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 01:44:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"حرب مُقبلة"؟ هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي عن "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 01:44:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد ضربات "حزب الله"... تقريرٌ يكشف ما تُموّله أميركا داخل إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 01:44:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ما علاقة العراق بنزع سلاح "حزب الله"؟ تقريرٌ يشرح
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 01:44:24 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

إيران على

حزب الله

الإيراني

نيويورك

دونالد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-01-28
Lebanon24
16:41 | 2026-01-28
Lebanon24
16:08 | 2026-01-28
Lebanon24
15:51 | 2026-01-28
Lebanon24
15:38 | 2026-01-28
Lebanon24
15:17 | 2026-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24