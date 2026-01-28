مقدمات النشرات المسائيّة

مقدمة نشرة أخبار الـ"أم تي في"







موازنة صف ارقام. موازنة دكانة لا موازنة دولة. موازنة غير دستورية وغير سيادية. هي أقل الاوصاف والنعوت التي اطلقها ممثلو الامة على موازنة العام 2026.







ولكن رغم كل هذه الاوصاف و النعوت، فان الموازنة لم تكن نجمة جلسات اليوم الثاني، لأن قانون الانتخاب المؤجل سرق منها النجومية.







هكذا فان نوابا كثيرين انتقدوا المماطلة التشريعية التي ادت الى عدم بحث قانون الانتخاب حتى اليوم. لكن المفاجأة غير المتوقعة جاءت من النائب اديب عبد المسيح، اذ اعلن انه وانطلاقا من عدم الاستمرار في الكذب على اللبنانيين فانه سيتقدم باقتراح قانون صريح لتأجيل الانتخابات لمدة سنة كاملة.







ولعل المفاجاة الاقوى غير المعروفة وغير المكشوفة جاءت من استمرار الحكومة في اهمال موضوع الانتخابات. اذ علمت ال "ام تي في" ان وزير الداخلية ارسل قبل ايام مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، ومع ذلك فانه لم يدرج على جدول اعمال جلسة الجمعة المقبل.







الا يعني هذا ان البازار الانتخابي فتح على مصراعيه، وان الحكومة لا تسعى حقيقة الى اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري؟







توازيا، اللبنانيون يتطلعون الى كيفية مقاربة مجلس الوزراء لملف حصر السلاح شمال الليطاني في جلسته المقررة الجمعة المقبل. وهو امر يكتسب اهمية مضافة نتيجة امرين: اذ يأتي قبل الزيارة المقررة لقائد الجيش الى الاميركية وبعد رفض اي بحث في الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، وتلويحه بالتصعيد العسكري لاسناد ايران في حربها ضد اميركا.







في هذا الوقت دونالد ترامب يواصل حشد قواته واسطوله ، فيما اكد المستشار الالماني ان ايام النظام في ايران باتت معدودة.





مقدمة "المنار"







قرع لطبول الحرب على المنابر الاميركية، وتسعير لمساعي الوسطاء بحثا عن تسوية في القنوات الديبلوماسية.







هو حال المراوغة الاميركية على ضفاف القضية الايرانية، وتلاعب دونالد ترامب بمصير المنطقة كما يتلاعب باقتصاد العالم.







ولعلمه وشركائه، كان التأكيد الايراني من جديد ان طهران لن تبتدئ حربا لكنها ستدافع عن سيادتها بما لا يتوقعه الاعداء ان اقدموا على فعل اي حماقة بمهاجمتها.







اما في فالسيادة متروكة تنزف كل يوم ، والفعل والاقدام على منابر مجلس النواب للسادة نواب الامة الذين يناقشون الحكومة بارقام موازنتها، مع اقتناع الجميع بأنها موازنة انفاق لا اصلاح، واقتناع الحكومة بأنها بامان من اي مساءلة، فلا هم لديها لتسأل بجدية عن واجب الوقوف الى جانب المشردين جنوبا جراء العدوان الصهيوني والمشردين شمالا جراء الاهمال الحكومي، وفيما شيع اهالي الجنوب شهداءهم الذين اغتالتهم المسيرات الصهيونية في الساعات الماضية شيع الطرابلسيون شهداء الفقر الذين اغتالهم اهمال طول الايام والسنين الماضية.







وفيما تمضي الحكومة بسياستها متسترة على فعل وزير خارجيتها المبرر للعدوانية الصهيونية كان موقف للنائبة حليمة قعقور قرعت فيه الحكومة ووزيرها وفصلت خطورة تصريحاته التي تستبيح الحق اللبناني وفق القوانين الدولية، داعية الحكومة لتصحيح المسار عبر استرجاع الخطاب وتصويبه.







وتصحيحا لتسويف طويل، لفت اليوم دعوة الى جلسة حكومية في بعبدا الجمعة، وعلى جدول اعمالها بند اعادة اعمار ما هدمه الاحتلال، عسى ان يتم اقراره لتكون اول خطوة حقيقية في هذا المسار.







في مسارات المنطقة لا يزال منطق التفلت الصهيوني من التزاماته في غزة على حاله، ورغم اعلان استرجاع جثة آخر اسير صهيوني في القطاع، فلا يزال بنيامين نتنياهو ياسر الحياة في غزة ويتمنع عن فتح معبر رفح بالاتجاهين كما ينص الاتفاق الذي اعلنه دونالد ترامب.







وأما آخر اعلانات ترامب التي تصفع النظام الدولي وحق الدول والشعوب باختيار قياداتها، فكان موقفه الرافض لترشيح نوري المالكي لرئاسة وزراء العراق، وهو ما لاقى موجة اعتراض سياسية وشعبية واسعة رفضا للتطاول على السيادة العراقية.





مقدمة الـ"أو تي في"







لليوم الثاني على التوالي، واصل النواب الممثلون في الحكومة انتقادها، بممارسة شعبوية باتت تقليدا يرافق كل جلسات المجلس النيابي، الذي ستصوت أكثريته في المحصلة لمصلحة إقرار موازنة غير إصلاحية، بعد مرور سبع سنوات على الانهيار المالي، وعام على عهد وحكومة جديدين.







غير ان الجديد اللافت اليوم كان مجاهرة عدد من النواب باحتمال او حتمية التمديد لمجلس النواب، حيث وصل الامر بالنائب أديب عبد المسيح حد الاعلان الصريح بأن الانتخابات لن تتم في موعدها، معلنا التقدم باقتراح قانون لتأجيل الانتخابات لمدة سنة كي لا نستمر بالكذب على اللبنانيين، كما قال.







فهل يشكل هذا الإعلان موقفا فرديا، ام أنه تعبير إضافي عن توجه عام للتمديد يجري التمهيد له، حينا بذريعة عدم قابلية القانون الانتخابي النافذ للتطبيق، وحينا آخر بخلاف وتقاذف سياسي حول اقتراع المنتشرين؟







في الانتظار، تبقى الانظار مسلطة حول التطورات الاقليمية، ولاسيما المشهدان الايراني والسوري.







فالتهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران تسابق احتمالات التفاوض، والابرز اليوم اشارة الأميركية إلى أن إيران أضعف من أي وقت مضى، متوقعا تجدد الاحتجاجات في نهاية المطاف، ومعتبرا أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أن المشكلة الأساسية التي يواجهها النظام الايراني هي أنه لا يملك وسيلة للاستجابة للشكاوى الرئيسية للمتظاهرين، والمتمثلة في انهيار اقتصادهم.







ومن المواقف اللافتة ايضا في الشأن الايراني، تأكيد المستشار الألماني أن أيام النظام في إيران باتت معدودة، مشددا على ان المسألة قد تكون مسألة أسابيع، لكن هذا النظام لا يملك شرعية للحكم كما قال.







اما على الخط السوري، فيشرع اللقاء الثاني بين فلاديمير بوتين واحمد الشرع الابواب على مختلف السيناريوهات. وقد لفتت اشادة الرئيس الروسي بجهود الرئيس السوري الانتقالي المتزايدة في سبيل استعادة وحدة أراضي ، على خلفية العملية العسكرية ضد الاكراد.





مقدمة الـ"أل بي سي"







بلغ التوتر الاميركي الايراني ذروته.







فهل أصبح العالم اقرب الى حتمية الضربة الاميركية على ايران، من فرضية التوصل الى حل ديبلوماسي بينهما؟







الرئيس الاميركي دونالد ترامب يقول إن الوقت ينفذ ويأمل في أن تجلس ايران على طاولة المفاوضات والا، فان الهجوم المقبل عليها سيكون أسوأ بكثير بحسب قوله.







وايران ترفض التفاوض تحت التهديد، وترد عبر بعثتها في الامم المتحدة، فتجدد استعدادها للحوار وتقول إنها ستدافع عن نفسها في شكل لم يسبق له مثيل.







مع تصاعد التوتر، انطلق حراك سياسي قوي، يقوده ثلاثي السعودية قطر، وتركيا، ولو بشكل منفصل بينهم، والهدف منه حل عقدة شروط التفاوض.







فهذه الدول كغيرها من دول العالم، تخشى الارتدادات السياسية والاقتصادية للحرب، لا سيما مع تأكيد الحرس الثوري الايراني انه يسيطر في شكل كامل على مضيق هرمز، الممر الحيوي لعشرين في المئة من نفط العالم، انما تخشى كذلك مخاطر الحرب القريبة منها، وهي لن توفر احدا، وسيكون لها تداعيات أيضا في الهجرة، والامن.







فهل ستنجح محاولتها بابعاد حرب مخاطرها كبيرة، ونتائجها غير محسومة، وهي اذا اسقطت النظام في ايران، قد تترك فراغا، وان صمد النظام سيكون اقوى؟







هذا وضع المنطقة، بكل تشعباته، ولبنان معني مباشرة بها.







قيادته تحاول تأمين ما امكن من حزام حماية للبلد، وتصرعلى اهمية استمرار عمل لجنة الميكانيزم، وهو ما بلغ واشنطن عبر رسالة أراد ايصالها رئيس الجمهورية جوزاف عون، فأكد ان الشق العسكري من عمل اللجنة مستمر، وان سيمون كرم يمثل لبنان في اللجنة في شق التفاوض المدني، هذا في وقت تتقدم التحضيرات لمباحثات قائد الجيش العماد رودولف هيكل في واشنطن، وهي ستشمل سياسيين اميركيين وقادة عسكريين.





مقدمة "الجديد"







أسدلت الستارة على الفصل الثاني من مسرحية "ساحة النجمة" وكذب "الممثلون" ولو طعموا كلماتهم بهموم المواطنين وأحوال المعيشة فلليوم الثاني تحولت جلسة الموازنة إلى "بوديوم" انتخابي واختلط الحابل السياسي بالنابل الاقتصادي وفيه تعرف اللبنانيون إلى النواب مجهولي باقي "الجدوى التشريعية".







ولليوم الثاني بجلستين ماراتونيتين والآتي "أعظم" استعاد اللبنانيون "الشريط المعلوك" عينه فطرحت موازنة "صف الأرقام" على بساط النقاش بلا قطع حساب وتطايرت الأرقام بلا سياسات صرف وإنفاق واضحة.







وجرى تصريف "الكلام" في "مجاري الهواء" بالانتقادات مع انعدام الرؤى الإصلاحية وانتهت إلى تفسير الماء بعد الجهد بالماء في اليوم الثاني تكرر السيناريو ذاته فخاطب النواب الحكومة ليسمع الجمهور الانتخابي وتداخل الاستحقاق المعلق على التأجيل مع الهروب إلى الأمام.







في ملف السلاح وباستثناء دعابة عيد مولد سيد المجلس فقد سجل محضر الجلسة كلاما لافتا لكل من النائبين سامي الجميل وحليمة قعقور فرئيس حزب الكتائب وعن سابق تجربة في "العزل" خاطب نواب حزب الله كشركاء في دولة وحدها معنية بحماية ناسها بعد سقوط تجربة المغامرات والاصطدام بحائط الرهان على القوميات العربية ودفع ثمن تجربة المشاريع والصراعات الإقليمية.







أما النائبة حليمة قعقور ففتحت دفتر الحساب بفضائح موثقة عن أحزاب تؤجر الدولة عبر شركات تابعة لها ووصفت الموازنة بأنها موازنة منظومة تأخذ الدولة رهينة وهي أشبه بفاتورة مطعم أكل فيه الزعماء ويطلب اليوم من الشعب أن يدفع الحساب.







وفي ملف الكهرباء قالت قعقور ذهب فريق "ما خلونا" وجاء فريق "فينا وبدنا" ولم يتغير شيء ولا تزال الكهرباء حلما مسلسل "جلد" الموازنة بلا طروحات بديلة مجدية يتبع الخميس في حين حدد مجلس الوزراء جلسة له في بعبدا يوم الجمعة بجدول أعمال عادي تتخلله تعيينات في بعض القطاعات.







ولم يرصد فيه بند تقرير قيادة الجيش الشهري بشأن خطة حصرية السلاح الذي أحيل توقيته إلى ما بعد زيارة قائد الجيش رودولف هيكل إلى واشنطن وفي الوقت المستقطع حضر استقرار لبنان كركيزة أساسية لاستقرار المنطقة في اللقاء الثنائي على أرض الدوحة بين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني و المبعوث الفرنسي الى لبنان جان ايف لودريان.







وبحسب القطرية جرت مناقشة آخر التطورات في لبنان مع تأكيد ضرورة التزام الأطراف بتطبيق القرارال1701، واحترام سيادة الجمهورية الكاملة على أراضيها مع الإشارة إلى استمرار قطر في العمل المشترك والوثيق مع شركائها لضمان تنسيق الجهود الداعمة لحفظ سيادة لبنان ووحدة أراضيه ودعم مسارات التعافي والتنمية.







أما على الضفة الأميركية الإيرانية فقد تحول بحر العرب إلى قاعدة عسكرية مع إعلان الرئيس الأميركي توجه أسطول ضخم "وجميل" نحو وعد بأن يكون الهجوم المقبل أشد فتكا من هجوم "مطرقة منتصف ليل حزيران".







وفي الوقت عينه رمى المرساة لطهران على طاولة التفاوض للتوصل إلى صفقة لم ينفد وقتها بعد وعلى عقارب المهل ضبطت إيران موقفها بأن لا تفاوض تحت التهديد مع تأكيدها تبادل الرسائل مع واشنطن عبر دول وسيطة تعمل على تقريب وجهات النظر وبين الحشد العسكري والسعي الدبلوماسي فعل الطرفان سلاح "غاز الأعصاب".



