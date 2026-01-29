"خطة شمال الليطاني" امام مجلس الوزراء بعد عودة قائد الجيش من الولايات المتحدة

تترقب الساحة المحلية الاستحقاقات التي تنتظر لا سيما تقرير الجيش حول حصرية السلاح في مرحلته الثانية في شمال الليطاني وجلسة الجمعة المقبل إلى جانب زيارة قائد الجيش إلى واشنطن ومؤتمر دعم الجيش في 5 آذار المقبل.

ووفق المعلومات المتوافرة لـ" " فان ملف خطة الجيش بشأن حصرية السلاح مؤجل الى ما بعد عودة قائد الجيش العماد رودولف هيكل من زيارته الاميركية.

ولفتت الى ان بنود جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء خلت من هذا البند ولن يُطرح من خارج الجدول، وهيكل لن يحضر الجلسة وهو يستعد لزيارة واشنطن على ان يتم تواصل بينه وبين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل هذه الزيارة.

وقالت مصادر رسمية "إن معالم خطة الجيش لمرحلة شمال الليطاني يحددها الجيش، ويفترض أن تتضمن الموقع الجغرافي، وأنواع الأسلحة، وأدوات التنفيذ، والمدة الزمنية المتوقعة للتنفيذ"، لافتة إلى "أن الخطة ستُطرح وتخضع للدرس، بانتظار موافقة الأطراف المعنية عليها".

وقال سفير فرنسا هيرفيه ماغرو "إن المرحلة الراهنة تتطلب خطوة داخلية أساسية، تتمثل في استعادة الدولة احتكار السلاح، معتبراً أن "الوقت قد حان" لتطبيق هذا المبدأ، انسجاماً مع مواقف رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام.

في ما يتصل بآلية المراقبة ولجنة "الميكانيزم"، قال : " ان الآلية، لا تزال تعمل يومياً عبر تواصل مستمر بين العسكريين، على الرغم من حصول تأخير أحياناً في عقد الاجتماعات الدورية. وأضاف أن فرنسا تطالب منذ البداية بإضافة مستوى مدني إلى هذه الآلية، لأن بعض المطروحة تتجاوز الإطار العسكري البحت. أما الاجتماعات الموازية التي تقودها حول الحدود، فمنصوص عليها في اتفاق وقف الأعمال العدائية، وتنظيمها من صلاحيات ، من دون أن ترى باريس في ذلك سبباً للاعتراض أو العرقلة. ملف دعم الجيش اللبناني شكّل محوراً أساسياً في المقابلة، لاسيما مع التحضير لمؤتمر باريس في 5 آذار المقبل.

ومن المقرر ان يقوم رئيس الجمهورية بزيارة الى اسبانيا الاحد المقبل ويعود الاثنين.

اما جلسة مجلس الوزراء غدا فتضم جدول أعمال من 40 بنداً ابرزها: عرض نائب رئيس الحكومة مشروع اتفاقية بين لبنان وسوريا حول نقل المحكومين من بلد صدور الحكم الى بلد حامل الجنسية وتفويضه التوقيع عليها، والموافقة على اتفاقيات قروض مختلفة، وطلب وزارة البئية تعيين رئيس ومدير عام واعضاء الهيئة الناظمة لإدارة النفايات الصلبة، وبندان حول ادارة النفايات الصلبة بعد نقلها من وزارة التنمية الادارية الى وزارة البيئة، وزيادة تعويضات القضاة لدى المحاكم الشرعية بمعدل الضعفين، وبنود تشغيلية وطلبات وزارية وسفر وفود وقبول هبات.

نيابيا، ينتظر ان ترد الحكومة اليوم في ختام جلسات مناقشة مشروع الموازنة على المداخلات والكلمات النيابية، ومن ثم يتم التصويت على مشروع الموازنة الليلة كما هو مقرر مبدئياً.

الا ان اوساطا متابعة قالت: ما هو مؤكّد من زحمة طالبي الكلام في الجلسة، فإنّ جلسة المناقشة العامة للموازنة، قد تتجاوز الأيام الثلاثة المحدّدة لمناقشتها ودرسها وإقرارها من الثلاثاء حتى اليوم الخميس إلى الأسبوع المقبل، في حال لم تتمكّن الاتصالات من إقناع بعض النواب بالإنسحاب من لائحة طالبي الكلام، التي سُجِّلت مع بداية الجلسة أمس الأول ما يزيد عن 60 نائباً.

وعلم" لبنان24" أن هناك مسعى لجمع العسكريين برئيس الحكومة نواف سلام ووزير المال ياسين جابر في محاولة للتوصل إلى تسوية بشأن حقوقهم تدرج في مشروع الموازنة.

وكُلّف أحد النواب للقيام بالاتصالات في هذا السياق، وقد خرج من الجلسة لهذه الغاية وأجرى اتصالاً بممثلي العسكريين المتقاعدين.



