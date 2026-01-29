تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كانون الثاني.. لماذا يشعر اللبنانيون أنه أطول شهر في السنة؟

إليانا ساسين - Eliana Sassine

|
Lebanon 24
29-01-2026 | 02:30
A-
A+
كانون الثاني.. لماذا يشعر اللبنانيون أنه أطول شهر في السنة؟
كانون الثاني.. لماذا يشعر اللبنانيون أنه أطول شهر في السنة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع انتهاء موسم الأعياد ورأس السنة، يجد كثير من اللبنانيين أنفسهم أمام شهر كانون الثاني وكأن أيامه لا تنتهي.

هذا الشعور ليس مجرد إحساس نفسي، بل نتيجة تداخل عوامل مالية، اجتماعية، واقتصادية تجعل الفترة بين صرف راتبين طويلة وصعبة على المستوى الشخصي.

صرف الراتب قبل العيد: بداية التحديات
معظم الشركات في لبنان تصرف راتب كانون الأول قبل العيد لتغطية مصاريف الأعياد الّتي تأتي في 25 الشهر.

لكن النتيجة تكون أن الموظف ينفق جزءًا كبيرًا من راتبه قبل بدء السنة الجديدة، ما يتركه بموارد مالية محدودة طوال شهر كانون الثاني. هذا التوزيع الزمني للرواتب يجعل الفترة بين راتب كانون الأول وراتب كانون الثاني أطول، ويزيد من شعور "الشهر الطويل".
فمثلاً، تقول منى، موظفة في القطاع الخاص: "قبضت راتبي قبل العيد، وصرفت على الثياب والسهرات والهدايا مبالغ كبيرة، وعندما دخلنا كانون الثاني شعرت أن الشهر طويل."

إضافة إلى ذلك، يؤدي ارتفاع الأسعار إلى صعوبة أكبر في إدارة الميزانية بعد العيد. فالفواتير الثابتة مثل الكهرباء والبنزين، إلى جانب مصاريف الحياة اليومية، تجعل الراتب المتبقي يكاد لا يكفي، ما يزيد الإحساس بأن الشهر ممتد بلا نهاية.

البعد النفسي والزمني

من الناحية النفسية، فان الانتقال من فترة احتفالية ونشطة في كانون الأول إلى روتين هادئ في كانون الثاني يولّد شعورًا بطول الأيام. يفسر علماء النفس هذا الشعور بأن العقل يقارن بين الذروة الاجتماعية للأعياد وفترة كانون الثاني الهادئة، فيترجم الفرق الزمني إلى شعور بشهر أطول.

العوامل الاجتماعية والثقافية

العادات اللبنانية تضغط أيضًا على صرف مبالغ كبيرة قبل العيد، سواء للهدايا أو للزيارات العائلية. هذه العادة تجعل الموظفين يبدأون السنة الجديدة بمحاولة "سد الثغرات المالية" أكثر من كونها فرصة لبداية جديدة.

هذا التوتر المالي ينعكس أيضًا على الاستهلاك المحلي، إذ تشهد المحلات انخفاضًا في المبيعات خلال كانون الثاني. كذلك، يؤخر بعض الأفراد دفع أقساطهم أو شراء احتياجاتهم الضرورية، بينما يلجأ آخرون إلى قروض قصيرة الأجل أو دعم عائلي لتغطية النفقات.

في النهاية، شعور اللبنانيين بأن كانون الثاني طويل جدًا هو نتيجة طبيعية لتقاطع توقيت صرف الرواتب وهو بحدود 40 يومًا، والضغط الاقتصادي بعد الأعياد، والتأثير النفسي للروتين الهادئ بعد فترة احتفالية.

والحل يكمن في التخطيط المالي المسبق، وضع ميزانية للطوارئ خلال العيد، وترتيب الأولويات، ما يمكن أن يقلل من هذا الشعور ويجعل بداية السنة الجديدة أكثر هدوءًا واستقرارًا.
 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
بالفيديو: كانون الثاني.. موعد إشعال الشارع اللبناني بالتظاهرات؟
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 11:02:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب أبلغ نتنياهو أن المرحلة الثانية في غزة ستبدأ في 15 كانون الثاني المقبل (يسرائيل هيوم)
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 11:02:06 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: ترك محادثات 4 كانون الثاني بين دمشق وقسد بلا نتيجة بمثابة خطأ جديد
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 11:02:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على 17 بلدة في أوكرانيا منذ بداية كانون الثاني
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 11:02:06 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

السنة الجديدة

اللبنانية

الطويل

الزمني

بيرة

روتي

الهد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

إليانا ساسين - Eliana Sassine

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:01 | 2026-01-29
Lebanon24
03:00 | 2026-01-29
Lebanon24
03:53 | 2026-01-29
Lebanon24
03:45 | 2026-01-29
Lebanon24
03:44 | 2026-01-29
Lebanon24
03:36 | 2026-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24