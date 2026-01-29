تصريحات مقلقة

على هامش جلسات مجلس النواب المخصّصة لمناقشة مشروع الموازنة، برزت في بعض التصريحات العلنية مواقف لافتة فتحت الباب أمام الحديث عن احتمال تأجيل الانتخابات النيابية أو البحث عن مخارج دستورية وسياسية تتيح السير بهذا الخيار.

وبحسب مصادر نيابية، فإن النقاشات لا تزال في إطار جسّ النبض، من دون وجود قرار واضح أو توافق سياسي حتى الآن، إلا أن طرح الفكرة بحد ذاته يعكس قلقاً متزايداً لدى عدد من القوى من الاستحقاق المقبل، في ظل الأوضاع المالية والإدارية الصعبة التي تمر بها البلاد، إضافة إلى الهواجس الأمنية واللوجستية المرتبطة بتنظيم الانتخابات في موعدها.



