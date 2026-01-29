جلسة هادئة لمناقشة مشروع موازنة 2026.. والكلمات تتوالى

فياض: موازنة العام 2026 تصحيحية

اعتبر النائب علي فياض ان النيل من عمل لجنة المال والموازنة في غير محله وخطيرا، واصفاً اياها بالموازنة بالتصحيحية وليست إصلاحيّة وهي استكمال للموازنات التي صدرت بعد 2019 في سبيل معالجة الآثار التي طالت المالية العامة جراء انفجار الأزمة الاقتصادية.

فياض وفي كلمة له من مجلس النواب قال: الدولة تُعالج زيادة الإيرادات ولكنّها لا تُعالج زيادة رواتب موظّفي القطاع العام وهذه المشكلة تحتاج إلى معالجة جديّة

وتابع: هناك قرابة 450 مبنى في بحاجة إلى الترميم الإنشائي الأساسي وهذا من شأنه أن يعيد آلاف العائلات إلى بيوتها، وبالتالي لا يجوز على الإطلاق أن نؤجل عملية اعادة الإعمار حتى تكتمل مقومات الصندوق السيادي ومساعدات الدو، فرد عليه الرئيس قائلاً: هناك جلسة لمجلس الوزراء وعلى جدول الأعمال بند لاعادة الاعمار

واضاف: الموقف الذي يحرّض الجيش للتصادم مع المقاومة ويُجاهر علنا على الدور لنزع السلاح يدفع باتجاه صدام داخلي ويستقوي بالعدو، مشدداً على انه كلّما صعّد الإسرائيلي كلّما واجهته الدولة باستراتيجيّة رخوة تُفرّط بالثوابت وتوحي بأنها على استعداد للذهاب إلى ما هو أبعد

وقال: لم نطلق رصاصة واحدة رغم الاغتيالات اليومية التي نتعرض لها وتعاطينا بدفعة واحدة ليس كرمى بالاسرائيلي بل لتعزيز موقف الدولة ولكن هذا الأمر لم يُلاقى بالطريقة المناسبة، فنحن نتعرّض يوميا للاغتيال وهناك من ينقض علينا على المستوى الداخلي ووزير العدل والخارجية وحاكم البنك المركزي يمارسون خنقا ممنهجا على بيئتنا، فهم يتظللون بالقانون والهدف خنق بيئتنا.

وعند انتهاء كلمة فياض ردّ النائب اشرف ريفي عليه قائلا: "هل أنت لوحدك بالبلد أو البلد تعددي؟ وما تهدّدنا بالحرب الأهلية ومتل ما بيقاتل هوّي منقاتل نحن كمان".

عطالله: لا نقبل بتسييل الذهب قبل تحديد حجم الخسائر

قال النائب جورج عطالله في كلمة من مجلس النواب: ندرس الموازنة اليوم بالتزامن مع إضراب موظفي القطاع العام وتحركات المتقاعدين.

وأشار عطالله الى أن كنا نأمل من الحكومة أن تقدّم للمواطنين خطة إصلاحية ورؤية اقتصادية.

واعتبر أن مشروع الموازنة الحالي لا يعتمد أي رؤية اقتصادية فجاءت زيادة الإيرادات من خلال فرض ضرائب بدلًا من إيرادات التعديات على الأملاك البحرية والنهرية وإيرادات المقالع والكسارات.

تابع: الحكومة مدعوة لتحسين رواتب القطاع العام والموازنة اليوم رؤية فقط تستند على أرقام قديمة.

وقال "إن الدعوات لتسييل الذهب من دون تحديد قيمة الفجوة لا نقبل به وهذا الطرح وكأنه يُعطي براءة ذمة للمصارف وهذا الأمر ممنوع ان يُبحث قبل تحديد قيمة الخسائر".

غسان عطالله: الذكاء الاصطناعي يصف وزارة المهجرين بسوء استعمال السلطة

قال النائب غسان عطالله خلال جلسة مناقشة الموازنة: سألتُ الذكاء الاصطناعي عن وزارة المهجرين وقال "سوء استعمال للسلطة أو بقاء مرفق عام من دون مبرر".

وأشار عطالله الى أن وزارة المهجرين كانت ضرورة وطنيّة ولكن السؤال البسيط اليوم "بعد كلّ السنين شو بعدا عم تعمل؟".

وتابع: نتمنّى المساواة والعدل بين تعويضات أبناء الجنوب والملفات القديمة التي انتظر أصحابها 35 عاماً.

فرنجية: الإصلاح لا يكون بالشكل

قال النائب طوني فرنجية، إنّ الإصلاح لا يكون بالشكل، ولا إصلاح من دون قطع حساب وأرقام واضحة، معتبراً أنّ أي موازنة لا تأخذ بعين الاعتبار إعادة الثقة بالقطاع المصرفي تبقى ناقصة. ووصف فرنجية الموازنة بالمُجحفة، متسائلاً عن موقف الزملاء في المجلس النيابي مع أو ضد صندوق النقد الدولي، مؤكداً ضرورة وضع خطة حقيقية لمعالجة البيروقراطية التي تقتل النمو والاقتصاد.



وأعلن فرنجية، أنه بصدد تقديم اقتراح قانون عن تملّك الأجانب في لبنان وأرى أنّ هذه الموازنة ليست على قدر طموحات الوزراء أنفسهم. ندى البستاني: وزارة الطاقة توفّر على حساب المواطنين وتدعم المولّدات



قالت النائبة ندى بستاني، خلال جلسة مناقشة الموازنة، إنّه بعد سنة كاملة لم يُسجَّل أي مسار تنفيذي في وزارة الطاقة والمياه، ولا أي أرقام واضحة، مشيرةً إلى أنّ الأمل كان بالوزير، «الذي لم نره في الجلسات، على أمل أن يكون يعمل على تأمين الكهرباء».



وأكدت بستاني أنّ أحداً لا يطالب بسحر أو معجزة، والجميع يعرف أنّ وزارة الطاقة لا تُدار بالشعارات، وكان من المفترض تحديث الخطط القائمة أو وضع خطط جديدة، معتبرةً أنّ ذريعة ضيق الوقت غير مقبولة.

وأضافت أنّ تعرفة الكهرباء لم تعد مدعومة بعد ارتفاع سعرها، ما يعني أنّ مؤسسة كهرباء لبنان باتت قادرة على شراء الفيول لمعاملها.



وفي سؤال وجّهته إلى الحكومة، تساءلت بستاني عن سبب اقتصار ساعات التغذية على أربع ساعات فقط، مؤكدةً أنّ الكهرباء أولوية، ومعتبرةً أنّ ما يحصل يوحي وكأنّ الوزارة توفّر على حساب المواطنين وتدعم المولّدات. الحاج حسن: الموازنة تفتقر إلى رؤية إقتصادية اعتبر النائب حسين الحاج حسن خلال جلسة مناقشة الموازنة 2026 أنّ الموازنة تفتقر إلى رؤية إقتصادية من المفترض أن تضعها أي حكومة في مواجهة التحديات القائمة".



وسأل:" أين موقع القطاع العام ومطالبهم وكيف ستواجه الحكومة مطالب المعتصمين، فهل ستواجهها بالتسويف؟"



تابع:" اذا لم يتم معالجة مطالب القطاعات سيرتب نتائج معاكسة خصوصا أمام القدرة الشرائية التي تراجعت في الرواتب".



واشار إلى ان الموازنة زادت الضرائب لكنها لم تحدث تغييرا حقيقيا في السياسية الضريبة. وسأل:" ما هو مصير قطاع النفط والغاز في لبنان وسط المماطلة الداخلية والخارجية، لافتا غلى ان القرار الدولي لم يصل لاستخراج النفط والغاز. وقال ان "قانون الفجوة المالية عليه اعتراضات واسعة، وفي ظل غياب المعطيات، فهل هناك أي من آمال لتنفيذه".



وقال:" الاعتمادات في الموازنة للبنى التحتية بالكاد هناك القليل للصيانة والانشاءات البسيطة، مع غياب السياسات الاقتصادية تجاه الزراعة والصناعة والتكنولوجيا. واعتبر ان السيادة لا تتحق وسط الاحتلال الاسرائيلي في حين ان العدوان مستمر. ولفت إلى انه بعد سنة و3 أشهر الحكومة لا تزال تفكر بآلية إعادة الاعمار. وأشار إلى أن كل ما يحصل هو تحت الغطاء ، وصمت معظم المسؤوليين اللبنانيين، لولا الرئيس بري الذي ردّ على التهديدات الاميركية وما جرى. حاصباني: لا يمكن الحديث عن انجاز نوعي وسط غياب "قطع الحساب"



قال النائب غسان حاصباني خلال جلسة مناقشة موازنة 2026 نناقش اليوم اول موازنة في عهد الحكومة، قائلا لا شك ان الموازنة تظهر نفسا اصلاحيا نسبيا مقارنة بالسنة الماضية.



وقال:" لا يمكن الحديث عن انجاز نوعي لان هذه الموازنة ما زالت بلا قطع حساب وتعكس قصورا واضحا في مقاربة الاصلاحات البنيوية".



أضاف:" عندما تقول الحكومة من خلال نص مشروع قانون الانتظام المالي انها غير قادرة على تسديد ديونها لمصرف لبنان فهي عمليا تقول انها غير قادرة على تأمين الايرادات الكافية ولا خفض النفقات وهذا يشكل تسليما بعدم القدرة على القيام بالاصلاحات الكبرى.



تابع:" بعد مرور سنة على عمر الحكومة ارتفعت اسعار سندات اليوروبوندز من دون ان تبادر الحكومة للتفاوض مع اصحاب السندات، ففي غياب مقاربة للحل المالي يتفق عليها مع صندوق النقد الدولي وتكون لصالح الدولة وتحدد من خلالها المسؤوليات تصبح النصوص القانونية غير متكاملة ولا تلبي الاهداف المرجوة ولا تأمن الدعم الدولي للبنان. حنكش: الموازنة لا تعكس الواقع الاقتصادي الذي نعيشه

اعتبر النائب الياس حنكش خلال جلسة مناقشة موازنة 2026 أنّه لا نناقش أرقام الموازنة فقط، والنقاش اليوم هو "أي بلد نريد وأي هوية اقتصادية؟"



أضاف:" هذه الموازنة لا تعكس الواقع الاقتصادي الذي نعيشه ولا تعالج جذور الأزمة التي نعيشها، هذه الموازنة هي لبناء الثقة التي فُقدت على مدى سنوات، هذه الموازنة تفاجأنا بأنها غطاء لاستمرار الانهيار، هذه الموازنة تحمل أعباء على القطاع الخاص الملتزم بدفع الضرائب بينما الاقتصاد غير الشرعي لا يزال "فلتان" والقرار الاقتصادي مخطوف".



تابع:" القطاع الخاص لا يمكنه الاستمرار بتمويل الدولة التي هي ضده وهذا التمويل الذي يؤمنه القطاع الخاص يؤمّن كل شيء ولا يمكن الضغط عليه".



وقال:" أملنا كبير بوزراء الحكومة، والمواطنون يجب ان يشعروا بالتحسنات وبضرائب ورسوم عادلة، بإنترنت سريع للشباب، نريد المحاسبة الحقيقية لاستعادة أموال المودعين، نريد قروض ميسرة وتأمين الاسكان لشبابنا".



سأل:" كيف سنذهب الى دعم الابتكارات في حين لدينا كنز يتمثل بطاقات شبابنا، كيف سنخلق بيئة حاضنة لهم، هذه الموازنة لم تذكرهم ولم تذكر الشركات الناشئة؟"



مسعد: الثقة بين المواطن ومؤسسات البلاد في أدنى مستوياتها

اعتبر النائب شربل مسعد خلال جلسة مناقشة موازنة 2026، أنّه نناقش اليوم الموازنة فيما الثقة بين المواطن ومؤسسات البلاد في أدنى مستوياتها.



وقال": الموازنة ليست أرقاما تمرر ولا تسويات تبرر بل هي قرار سياسي يعكس اما ارادة الاصلاح الحقيقي او الاستمرارا في النهج نفسه الذي اوصل لبنان إلى الانهيار".



أضاف:" لم يعد مقبولا ان نستمر بالسياسات ذاتها".



تابع:" اي موازنة لا تبدأ من اي اصلاح جدي لا ترتكز على الرقابة والمحاسبة واستعادة هيبة المؤسسات تبقى حبرا على ورق، ونرفض محاولات اعادة احياء صناديق بعض الهيئات والمجالس التي فقدت ثقتها".



واكد ان ملف العودة واعادة الاعمار واجب على الدولة ويجب ان يتم حصرا عبر آليات قانونية واضحة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة ولمعايير شفافة.



اعتبر النائب بيار ابو عاصي خلال جلسة مناقشة موازنة 2026، أنّه هناك مشكلة استثمارية في البلد بسبب عدم الاستقرار والثقة.



وقال:" الاستثمار يحتاج للنمو الغائب بسبب غياب الاستقرار وهذا ما يعيدنا إلى الجانب السياسي واحادية القرار في الدولة".



أضاف:" اليوم لا تستطيع الدولة أن تضبط الصراع فنحن نرتكب جريمة بحق شعبنا، ولن نستطيع أن نتقدم إلا بزيادة مقدرات الدولة التي تحتاج إلى نمو".



ولفت إلى أنّه كوزير سابق للشؤون الاجتماعية فإن موازنة الوزارة كانت 1%، وسط الكوارث الاجتماعية من الفقراء إلى الايتام وغيرهم..".



وأكّد أن المشكلة اليوم هي في الاستدانه، وباتت القروض مليار و200 مليون دولار. الخير: لا تعنينا الارقام في وقت الناس يعتصمون بسبب أوجاعهم

سأل النائب أحمد الخير خلال جلسة مناقشة موازنة 2026، ماذا ستغير هذه الموازنة، مضيفا:" نعلم ان لا يوجد عصا سيحرية بيد الحكومة لكن لا يمكن الاستمرار بهذه السياسة".



أضاف:" اليوم نناقش الموازنة بوقت الثقة مفقودة بين الشعب والدولة، في حين ان الملاحظات بأغلبنها اكدت ان الموازنة ناقصة".



وقال:" لا تعنينا الارقام في وقت الناس يعتصمون بسبب أوجاعهم".



تابع:" أتبنى كل الملاحظات لتحسين الموازنة أولها أولوية انصاف الاساتذة والقوى الامنية والعسكرية الذين يدفعون ثمن الازمات وأقل الواجب على الحكومة ان تؤمن لهم الحد الادنى من العيش الكريم".



وأكّد أنه لن نصوت على موازنة تحفظ حقوق هذه الفئات.

اعتبر النائب فيصل كرامي ان الموازنة لا تتضمن رؤية او استراتيجية بل هي موازنة أرقام.كرامي لفت الى ان الحكومة الحالية غير مسؤولة عن كارثة طرابلس بل هو نتيجة تراكم من الإهمال على مدى سنوات، مطالباً بمجلس إنماء وإعمار للشمال.وشدد على انه لن يصوت على موازنة لا تحمي الناس وحقوق المتقاعدين ولا تعالج المخاطر الداهمة ولا تنصف طرابلس وتعيدها إلى حضن الدولة ولا تعالج أزمة النفايات، داعياً نواب طرابلس إلى عدم التصويت لها أيضا.