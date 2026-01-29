تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
مجلس النواب يتابع دراسة مشروع موازنة العام 2026
29-01-2026
29-01-2026
|
03:00
A-
A+
اعلن
رئيس مجلس النواب نبيه بري
بدء جلسة مناقشة وإقرار مشروع موازنة 2026 في يومها الثالث.
خلف: كل تعديل على الانتخابات النيابية أو تأجيلها وصمة عار
النائب
ملحم خلف
دعا الى تحصين
الوحدة الوطنية
وإعلاء المصلحة
العليا
وتحصين الداخل والحفاظ على العيش معا، والى التمسك بحماية ما تبقى من مواردنا واستثمارها بحكمة ومسؤولية والتمسك بالدولة التني علينا ان تكون خيارا
أوليا
لنا.
وقال خلف: الدولة عليها ان تواجه
الاحتلال
القائم وان تريح أهلها وتدافع عن شعبها والدولة لا تساوم على هيبتها
وشدد خلف على ان كل تعديل على الانتخابات النيابية أو تأجيلها وصمة عار.
وطالب خلف بخطة وطنية تعالج البؤس وخاصة في
طرابلس
بعد ما عانته من إهمال يُترجم بانهيار المباني وهذا الأمر لا يمكن ان يواجه ظرفيا بل بخطة متكاملة.
كرامي: لن أصوت على الموازنة
اعتبر
النائب فيصل كرامي
ان الموازنة لا تتضمن رؤية او استراتيجية بل هي موازنة أرقام.
كرامي لفت الى ان الحكومة الحالية غير مسؤولة عن كارثة طرابلس بل هو نتيجة تراكم من الإهمال على مدى سنوات، مطالباً بمجلس إنماء وإعمار للشمال.
وشدد على انه لن يصوت على موازنة لا تحمي الناس وحقوق المتقاعدين ولا تعالج المخاطر الداهمة ولا تنصف طرابلس وتعيدها إلى حضن الدولة ولا تعالج
أزمة النفايات
، داعياً نواب طرابلس إلى عدم التصويت لها أيضا.
رئيس مجلس النواب نبيه بري
النائب فيصل كرامي
الوحدة الوطنية
أزمة النفايات
فيصل كرامي
ملحم خلف
نبيه بري
الاحتلال
تابع
