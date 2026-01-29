تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مجلس النواب يتابع دراسة مشروع موازنة العام 2026

Lebanon 24
29-01-2026 | 03:00
A-
A+
مجلس النواب يتابع دراسة مشروع موازنة العام 2026
مجلس النواب يتابع دراسة مشروع موازنة العام 2026 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري بدء جلسة مناقشة وإقرار مشروع موازنة 2026 في يومها الثالث.
خلف: كل تعديل على الانتخابات النيابية أو تأجيلها وصمة عار

النائب ملحم خلف دعا الى تحصين الوحدة الوطنية وإعلاء المصلحة العليا وتحصين الداخل والحفاظ على العيش معا، والى التمسك بحماية ما تبقى من مواردنا واستثمارها بحكمة ومسؤولية والتمسك بالدولة التني علينا ان تكون خيارا أوليا لنا.
وقال خلف: الدولة عليها ان تواجه الاحتلال القائم وان تريح أهلها وتدافع عن شعبها والدولة لا تساوم على هيبتها
وشدد خلف على ان كل تعديل على الانتخابات النيابية أو تأجيلها وصمة عار.
وطالب خلف بخطة وطنية تعالج البؤس وخاصة في طرابلس بعد ما عانته من إهمال يُترجم بانهيار المباني وهذا الأمر لا يمكن ان يواجه ظرفيا بل بخطة متكاملة.
 
كرامي: لن أصوت على الموازنة
اعتبر النائب فيصل كرامي ان الموازنة لا تتضمن رؤية او استراتيجية بل هي موازنة أرقام.
كرامي لفت الى ان الحكومة الحالية غير مسؤولة عن كارثة طرابلس بل هو نتيجة تراكم من الإهمال على مدى سنوات، مطالباً بمجلس إنماء وإعمار للشمال.
وشدد على انه لن يصوت على موازنة لا تحمي الناس وحقوق المتقاعدين ولا تعالج المخاطر الداهمة ولا تنصف طرابلس وتعيدها إلى حضن الدولة ولا تعالج أزمة النفايات، داعياً نواب طرابلس إلى عدم التصويت لها أيضا.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بدء الجلسة التشريعية المسائية لمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026 في مجلس النواب
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 11:03:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة عام 2026
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 11:03:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس القضاء الأعلى بحث مشروع قانون موازنة 2026: ندعو النواب للتجاوب مع مطالبنا
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 11:03:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء توافد النواب الى ساحة النجمة للمشاركة في اليوم الثاني من جلسة مناقشة مشروع موازنة 2026
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 11:03:14 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

النائب فيصل كرامي

الوحدة الوطنية

أزمة النفايات

فيصل كرامي

ملحم خلف

نبيه بري

الاحتلال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:01 | 2026-01-29
Lebanon24
03:53 | 2026-01-29
Lebanon24
03:45 | 2026-01-29
Lebanon24
03:44 | 2026-01-29
Lebanon24
03:36 | 2026-01-29
Lebanon24
03:35 | 2026-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24