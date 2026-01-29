مجلس النواب يتابع دراسة مشروع موازنة العام 2026

اعلن بدء جلسة مناقشة وإقرار مشروع موازنة 2026 في يومها الثالث.

خلف: كل تعديل على الانتخابات النيابية أو تأجيلها وصمة عار



النائب دعا الى تحصين وإعلاء المصلحة وتحصين الداخل والحفاظ على العيش معا، والى التمسك بحماية ما تبقى من مواردنا واستثمارها بحكمة ومسؤولية والتمسك بالدولة التني علينا ان تكون خيارا لنا.

وقال خلف: الدولة عليها ان تواجه القائم وان تريح أهلها وتدافع عن شعبها والدولة لا تساوم على هيبتها

وشدد خلف على ان كل تعديل على الانتخابات النيابية أو تأجيلها وصمة عار.

وطالب خلف بخطة وطنية تعالج البؤس وخاصة في بعد ما عانته من إهمال يُترجم بانهيار المباني وهذا الأمر لا يمكن ان يواجه ظرفيا بل بخطة متكاملة.

كرامي: لن أصوت على الموازنة



كرامي لفت الى ان الحكومة الحالية غير مسؤولة عن كارثة طرابلس بل هو نتيجة تراكم من الإهمال على مدى سنوات، مطالباً بمجلس إنماء وإعمار للشمال.

وشدد على انه لن يصوت على موازنة لا تحمي الناس وحقوق المتقاعدين ولا تعالج المخاطر الداهمة ولا تنصف طرابلس وتعيدها إلى حضن الدولة ولا تعالج ، داعياً نواب طرابلس إلى عدم التصويت لها أيضا.

