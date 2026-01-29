تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

خلف: كل تعديل على الانتخابات النيابية أو تأجيلها وصمة عار

Lebanon 24
29-01-2026 | 03:14
خلف: كل تعديل على الانتخابات النيابية أو تأجيلها وصمة عار
خلف: كل تعديل على الانتخابات النيابية أو تأجيلها وصمة عار photos 0
دعا النائب ملحم خلف   الى "تحصين الوحدة الوطنية وتحصين الداخل للحفاظ على بعضنا بالحفاظ على العيش معا وذلك اساسي للانطلاق الى التمسك بالنظام العالمي الجديد". وقال:"نتمسك بالدولة المدافعة عن حقوق ابنائها ومؤسساتها وبالشرعية الدولية وبضمان امن المواطنين".

اضافمن مجلس النواب:"نتمسك بالدولة التي علينا ان تكون خيارنا ، نتمسك بما تبقى من مواردنا واستثمارها بحكمة".

واعتبر ان "الدولة خشبة الخلاص عليها ان تواجه الاحتلال القائم وتعيد اسراها"، لافتا الى ان " الدولة لا تساوم على هيبتها".

تابع:"لا يجوز تغييب السلطة التشريعية ويجب اجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية وكل الغاء او تاجيل يعتبر غير دستوري".

ودعا الى "التمسك بالشرعية الدولة التي تعلن الحفاظ على سيادة الدول وتعطي الحق بالدفاع عن الارض والشعب لمواجهة البطش والعربدة".

وراى ان "لا قيام للبنان الا بسلطة قضائية مستقلة"، ودعا الى التمسك بالمدرسة والجامعة والمستشفى.

اضاف:"الحكومة تقول إن لا موارد لديها، هذا صحيح  لكن لا يمكن ان تكتفي بهذا الكلام عليها تحول كل قرش وتستثمره بتعاون القوى الحية في الوطن. الاتكال على الخارج يكرس ثقافة الاتكال ويضعف الثقة بالدولة".

ولفت الى "ضرورة منع اسرائيل من قيام منطقة عازلة في الجنوب من خلال التضامن الكلي والوطني الداخلي".
السلطة التشريعية

الشرعية الدولية

الوحدة الوطنية

الاحتلال

الدستور

رنا ❗️

ام علي

لبنان

