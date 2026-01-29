قائد الجيش الأردني بعد لقائه عون: نؤكد دعمنا للبنان وجيشه

استقبل الرئيس اللواء الركن ، الذي أكّد له استمرار ، بتوجيه من الملك عبدالله الثاني، في دعم بالعتاد والتدريب، لتمكينه من القيام بالمهام المطلوبة منه، وذلك في إطار العلاقات الأخوية التي تربط بين والأردن.

Advertisement