غسان عطالله: الذكاء الاصطناعي يصف وزارة المهجرين بسوء استعمال السلطة

قال النائب خلال جلسة مناقشة الموازنة: سألتُ عن وقال "سوء استعمال للسلطة أو بقاء مرفق عام من دون مبرر".

وأشار الى أن وزارة المهجرين كانت ضرورة وطنيّة ولكن السؤال البسيط اليوم "بعد كلّ السنين شو بعدا عم تعمل؟".

وتابع: نتمنّى المساواة والعدل بين تعويضات أبناء الجنوب والملفات القديمة التي انتظر أصحابها 35 عاماً.

