لبنان
حاصباني: لا يمكن الحديث عن انجاز نوعي وسط غياب "قطع الحساب"
Lebanon 24
29-01-2026
|
05:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
النائب غسان حاصباني
خلال جلسة مناقشة موازنة 2026 نناقش اليوم اول موازنة في عهد الحكومة، قائلا لا شك ان الموازنة تظهر نفسا اصلاحيا نسبيا مقارنة بالسنة الماضية.
وقال:" لا يمكن الحديث عن انجاز نوعي لان هذه الموازنة ما زالت بلا قطع حساب وتعكس قصورا واضحا في مقاربة الاصلاحات البنيوية".
أضاف:" عندما تقول الحكومة من خلال نص مشروع قانون الانتظام المالي انها غير قادرة على تسديد ديونها لمصرف
لبنان
فهي عمليا تقول انها غير قادرة على تأمين الايرادات الكافية ولا خفض النفقات وهذا يشكل تسليما بعدم القدرة على القيام بالاصلاحات الكبرى.
تابع:" بعد مرور سنة على عمر الحكومة ارتفعت اسعار سندات اليوروبوندز من دون ان تبادر الحكومة للتفاوض مع اصحاب السندات، ففي غياب مقاربة للحل المالي يتفق عليها مع
صندوق النقد الدولي
وتكون لصالح الدولة وتحدد من خلالها المسؤوليات تصبح النصوص القانونية غير متكاملة ولا تلبي الاهداف المرجوة ولا تأمن
الدعم الدولي
للبنان.
