لبنان

بعد اتهام "حزب الله" بالاغتيالات.. هكذا رد بري على حنكش

Lebanon 24
29-01-2026 | 05:53
بعد اتهام حزب الله بالاغتيالات.. هكذا رد بري على حنكش
بعد اتهام حزب الله بالاغتيالات.. هكذا رد بري على حنكش photos 0
رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على كلام النائب الياس حنكش عن وجوب حصر السلاح غير الشرعي قائلاً: "بما في ذلك السلاح الإسرائيلي". 
 
وبعد اتهام حنكش سلاح المقاومة باغتال رفيق الحريري وقيادات 14 آذار، رد عليه بري قائلأً: "ليس سلاح المقاومة مسؤولاً عن الاغتيالات السابقة". 
 
 
 
