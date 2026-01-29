تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
-2
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
لبنان
بعد اتهام "حزب الله" بالاغتيالات.. هكذا رد بري على حنكش
Lebanon 24
29-01-2026
|
05:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
رد رئيس مجلس النواب نبيه
بري على
كلام النائب
الياس حنكش
عن وجوب حصر السلاح غير الشرعي قائلاً: "بما في ذلك السلاح
الإسرائيلي
".
وبعد اتهام
حنكش
سلاح
المقاومة
باغتال
رفيق الحريري
وقيادات 14 آذار، رد عليه
بري
قائلأً: "ليس سلاح المقاومة مسؤولاً عن الاغتيالات السابقة".
