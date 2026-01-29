تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إليكم حالة الطقس غداً الجمعة...

Lebanon 24
29-01-2026 | 06:59
إليكم حالة الطقس غداً الجمعة...
إليكم حالة الطقس غداً الجمعة... photos 0
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح فتصل سرعتها في المناطق الشمالية الى 75 كلم/س، يرتفع معها موج البحر لحدود ال 3 أمتار يرافقها طبقات خفيفة من الغبار، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل امطار خفيفة متفرقة وموحلة مع بعض الثلوج على ارتفاع 2000 متر.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة:

طقس متقلب نسبيا يسطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع أمطار متفرقة أحيانا، رياح ناشطة وبعض الثلوج على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة ، يستقر يوم الأحد ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتبارا من بعد ظهر الاثنين المقبل بمنخفض جوي متمركز جنوب ايطاليا والذي يقترب تدريجا .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 13 و 19، في طرابلس بين 9 و 17 درجة وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار خفيفة متفرقة مع بعض الثلوج على ارتفاع 1800 متر، كما تنشط الرياح .

الجمعة:

غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح فتصل سرعتها في المناطق الشمالية الى 75 كلم/س، يرتفع معها موج البحر لحدود ال 3 أمتار يرافقها طبقات خفيفة من الغبار، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل امطار خفيفة متفرقة وموحلة مع بعض الثلوج على ارتفاع 2000 متر.

السبت:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستمرار الارتفاع بدرجات الحرارة، يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة شمال البلاد خلال الفترة الصباحية يرافقها رياح ناشطة.

الأحد:

غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تلامس ال24 درجة ساحلا مع رياح ناشطة أحيانا.

-الحرارة على الساحل من 13 الى 20 درجة ، فوق الجبال من 5 الى 13 درجة، في الداخل من 8 الى 13 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ، ناشطة، سرعتها من 15 الى 40 كلم/س

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 %.

-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,37

-ساعة غروب الشمس: 17,06

