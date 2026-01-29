تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

لقاءات ديبلوماسية ودينية ورياضية في قصر بعبدا.. والبطريرك ميناسيان نوه بمواقف وجهود الرئيس عون

Lebanon 24
29-01-2026 | 07:04
لقاءات ديبلوماسية ودينية ورياضية في قصر بعبدا.. والبطريرك ميناسيان نوه بمواقف وجهود الرئيس عون
لقاءات ديبلوماسية ودينية ورياضية في قصر بعبدا.. والبطريرك ميناسيان نوه بمواقف وجهود الرئيس عون photos 0
عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع كاثوليكوس بيت كيليكيا للارمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بدروس الحادي والعشرين ميناسيان الأوضاع العامة في البلاد، وشؤون أبناء الطائفة الأرمنية. واطلع البطريرك رئيس الجمهورية على المراحل التي قطعتها عملية تقديس الطوباوي الخوري الشهيد كوميداس كومورجيان المقرر ان تعلن قداسته خلال الربيع المقبل.
كما اطلع الرئيس عون على الترتيبات الجارية لاعلان خادم الله الكاردينال كريكور اغاجانيان طوباويا.
وخلال اللقاء، اعرب البطريرك ميناسيان عن دعمه للمواقف التي يتخذها الرئيس عون لحماية لبنان وبسط سيادته على أراضيه كافة، منوها خصوصا بالجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية من اجل تعزيز الامن والاستقرار وتفعيل الحضور اللبناني في الخارج بعد سنوات عدة من الغياب. ورافق البطريرك ميناسيان الاب القاضي افديك هوفانسيان ومسؤول العلاقات العامة في بطريركية الأرمن الكاثوليك شربل بسطوري.
قائد الجيش الأردني
واستقبل الرئيس عون، في حضور السفير الأردني في لبنان الدكتور وليد الحديد، قائد الجيش الأردني اللواء الركن يوسف الحنيطي على رأس وفد ضم العميد هيثم بكر والعميد مجدي الحراسيس وذلك في اطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الى لبنان.
وخلال اللقاء، نقل اللواء الحنيطي الى الرئيس عون تحيات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين وتأكيده على استمرار الأردن في دعم لبنان في المجالات كافة، ولاسيما في المجال العسكري لجهة تزويد الجيش بالعتاد والتدريب لتمكينه من القيام بالمهام المطلوبة منه وذلك في اطار العلاقات الأخوية التي تربط بين لبنان والأردن.
وحمل الرئيس عون اللواء الحنيطي تحياته الى العاهل الأردني وشكره على المساعدات المتتالية التي يقدمها الأردن للبنان عموما وللجيش خصوصا، إضافة الى الدعم الأردني المتواصل للبنان في المحافل الإقليمية والدولية. وقال ان الملك عبد الله الثاني اظهر دائما محبته للبنان وللبنانيين في مختلف الظروف التي مروا بها، مشددا على روابط الاخوة التي تجمع بين الشعبين اللبناني والأردني الشقيقين، لافتا الى وجود قواسم مشتركة بين البلدين.
وتم خلال اللقاء التداول في الأوضاع العامة في المنطقة في ضوء المستجدات من الاحداث المتسارعة.
سفراء الإدارة المركزية
الى ذلك، كانت للرئيس عون لقاءات دبلوماسية، فاستقبل في هذا الاطار الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير عبد الستار عيسى مع وفد من السفراء في الإدارة المركزية ضم: مديرة الشؤون الاقتصادية السفيرة رنا المقدم، مدير المغتربين السفير سامي النمير، مديرة المراسم السفيرة رلى نور الدين، مدير المنظمات الدولية والمؤتمرات والعلاقات الثقافية السفير سليم بدورة، مدير الشؤون المالية والإدارية السفير فادي زيادة، مدير مركز الاستشارات القانونية السفير جورج البيطار غانم، مدير التفتيش السفير غسان المعلم، مديرة الرموز السفيرة رينا شربل.
وخلال اللقاء، القى السفير عيسى كلمة قال فيها: "يشرفني ويسرني ان اقدم لفخامتكم فريق عمل الوزارة، زملائي واصدقائي، الذين عدنا وفق التشكيلات الأخيرة من الخارج. كما يسرني ان اعلمكم اننا فريق عمل متجانس وفاعل. ويشهد على كلامنا هذا ما نسمعه عن البعثات المعتمدة في لبنان، التي تؤكد ان هناك تفاعلا من قبل الوزارة ومتابعة للملفات والمواضيع الملحة. نعم هذا الفريق متجانس وهو مكون من سفراء لديهم سنوات طويلة من الخبرة في الخارج والداخل."
 أضاف: "نحن نعمل معا على الرغم من التحديات، بحماس لتنفيذ ما يتعلق بنا كما هو وارد في خطاب القسم، وقد كررتموه في كلمتكم التي وجهتموها الى أعضاء السلك الدبلوماسي، والتي قمنا بإرسال نسخة عنها الى كافة بعثاتنا في  الخارج. من جهتنا أيضا، انجزنا تشكيلات دبلوماسية جديدة للفئة الثالثة ونقوم بالترفيعات اللازمة."
 وختم بالقول: "لقد شاءت الأقدار الإدارية ان يعود معنا بحدود 20 سفيرا الى الإدارة المركزية، قمنا بإنتداب بعضهم الى رئاسة الحكومة والى عدد من الوزارات. وهناك سفراء متحمسون للمشاركة في الشأن العام، نأمل ان نتمكن من ان نؤمِّن لهم هذه المشاركة للإفادة من خبراتهم. نحن بتصرفكم فخامة الرئيس للعمل وفق توجيهاتكم."
 رد الرئيس عون
ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، مشددا على أهمية ما قام به أعضاؤه في الخارج، قبل نقلهم الى الإدارة المركزية في بيروت، لا سيما بعد الأزمات المتتالية التي عصفت بلبنان. وقال: "لقد عادت الحياة الدبلوماسية بقوة مع الحكومة الحالية، خصوصا مع ملء الفراغات في الوزارة للقيام بالمهام الأساسية، كون وزارتكم هي صلة الوصل بين لبنان والعالم، كما وبين لبنان المقيم ولبنان المغترب."
أضاف: "السفير يمثل الدولة اللبنانية في الدولة المعتمد لديها، حتى بتصرفاته الشخصية التي تنعكس على صورة لبنان في الخارج. من هنا، فإن عملكم هو توطيد هذا الجسر القائم بين لبنان والعالم. واليوم دوركم لن يتوقف هنا في لبنان، بعد عودتكم الى الإدارة المركزية. فخبرتكم الواسعة من شأنها المساهمة في الكثير من الأمور التي من شأنها خدمة صورة لبنان."
وختم بالقول: "أتمنى لكم كل التوفيق في مهامكم الجديدة، متطلعا الى تطور اكثر في وزارتكم، لا سيما لجهة تسهيل شؤون المواطنين من دون أي عرقلة لمعاملاتهم المتعددة، إضافة الى ضرورة الخروج من التعقيدات والمصالح الشخصية لتسهيل كافة الأمور التي من شأنها المساهمة في العودة للقيام بوظائف سفاراتنا في الخارج على أكمل وجه. وكلمة حق تقال، فإن الكثير من الجاليات اللبنانية تقوم بمساعدة السفارات اللبنانية في الخارج. ودعوتي لكم ان تبذلوا جهودكم لمساعدة هذه السفارات لتواصل مهامها في تمثيل لبنان بأبهى صورة." 
 
السفير السابق أنطوان شديد
 
وفي قصر بعبدا، السفير السابق أنطوان شديد الذي عرض مع الرئيس عون الأوضاع العامة والتطورات الإقليمية الراهنة.
 
كريم العنداري
 
واطلع الرئيس عون من السيد كريم العنداري على التحضيرات الجارية لاقامة مهرجان بيروت الرياضي في "الفوروم دو بيروت" في الفترة الممتدة من 10 الى 14 حزيران المقبل بمشاركة محلية وعربية ودولية.
 
