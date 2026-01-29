خلال يومين... ما الذي سيقوم به الجيش في مخيم البداوي؟

أفاد مصدر في للجديد أن الجيش سيدخل خلال الأيام المقبلة إلى مخيم البداوي ليتسلّم حواجز الفصائل في داخل المخيم وتصبح تحت إشرافه.

وأضاف المصدر أنه من المرجح ان يتم ذلك خلال اليومين المقبلين.