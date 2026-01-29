نائب دهس قدم متظاهرة في بيروت.. وهذا ما حصل

أفادت مندوبة " " عن أنه خلال التحركات الاحتجاجية التي نفّذها موظفو القطاع العام والعسكريون المتقاعدون وأساتذة التعليم الرسمي بالتزامن مع جلسة مناقشة موازنة 2026، سُجّل حادث في محيط مجلس النواب، حيث أُصيبت إحدى المتظاهرات بعدما دُهست قدمها أثناء مرور موكب النائب وسط الازدحام.



وعلى الفور، ترجل النائب بقرادوني من سيارته واطمأن على سلامتها، قبل أن ينقلها بسيارته الخاصة إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

Advertisement