Najib Mikati
لبنان

نقابة عمال المخابز تحدد موعداً لانتخابات أعضاء مجلسها التنفيذي

Lebanon 24
29-01-2026 | 08:22
نقابة عمال المخابز تحدد موعداً لانتخابات أعضاء مجلسها التنفيذي
نقابة عمال المخابز تحدد موعداً لانتخابات أعضاء مجلسها التنفيذي photos 0
عقد المجلس التنفيذي لنقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان اجتماعاً برئاسة رئيس النقابة شحادة المصري وحضور الأعضاء، جرى خلاله استعراض الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، والاتفاقيات المتعلقة بقطاع عمال المخابز والأفران، بالإضافة إلى تحديد موعد لإجراء انتخابات نصفية لستة أعضاء انتهت ولايتهم بموجب القرعة.

وفقاً لبيان النقابة، تقرر إجراء الانتخابات يوم الاثنين الموافق 16 شباط 2026، من الساعة الثانية ظهراً حتى السادسة مساءً في مركز النقابة بمنطقة الكولا (وطى المصيطبة). وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، تُرجأ الانتخابات إلى يوم الاثنين التالي الموافق 23 شباط 2026، في ذات الزمان والمكان.

أعلنت النقابة فتح باب الترشيح لعضوية المجلس التنفيذي وفق الشروط التالية:

-أن يكون المرشح مستوفياً للشروط القانونية ومسدداً لجميع اشتراكاته المالية.
-تقديم طلب الترشيح لدى أمانة سر النقابة خلال الدوام الرسمي، مرفقاً بصورة عن الهوية (أو إخراج قيد) وسجل عدلي حديث لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.
-يُقفل باب الترشيح رسمياً قبل ثلاثة أيام من موعد إجراء الانتخابات.

لبنان

إقتصاد

المجلس التنفيذي لنقابة عمال

نقابة عمال المخابز في بيروت

نقابة عمال المخابز

المجلس التنفيذي

شحادة المصري

مركز النقابة

مجلس التنفيذ

جبل لبنان

