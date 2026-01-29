"حدث كبير" يتعلق بعناصر الإرتباط في "حزب الله"... ماذا قال مصدر عسكري إسرائيلي عنه؟

تحدث مصدر عسكري إسرائيلي عن "حدث كبير" مرتبط بعناصر الارتباط لحزب الله داخل قرى ، بحسب ما نقلت "الحدث".

وقال المصدر العسكري إن " يعمل على إعادة بناء منظومات مختلفة داخل قرى جنوب ، وهو يحاول ترميم نفسه تحت غطاء مساعدة سكان جنوب لبنان".

وأضاف: "حزب الله يحضر لمواجهة عسكرية مستقبلية ويحاول بناء بنية تحتية تعيد له قدراته القتالية".

وتابع قائلاً: "لن نسمح بعودة تهديد حزب الله على حدودنا".