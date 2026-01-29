إضراب واعتصام في "كهرباء لبنان".. النقابة تحذر: لن نكون شهود زور على هدر حقوقنا

عقدت نقابة عمال ومستخدمي اجتماعها الدوري اليوم الخميس، 29 كانون الثاني 2026، وأصدرت بياناً أكدت فيه استمرار رفضها لأي مساس بمستحقات وحقوق العمال والمستخدمين، استناداً إلى مواقفها السابقة الثابتة في هذا الصدد.



شددت النقابة على ضرورة أن تكون شريكاً أساسياً في أي تعديل يطال القانون رقم 462 الصادر عام 2002، وخاصة المادة 45 المتعلقة بحقوق العمال، محذرة من أن أي تعديل يتم بمعزل عنها "سيبقى حبراً على ورق".

كما أعربت عن رفضها القاطع لتوسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات ضمن دفاتر الشروط، معتبرة أن ذلك يهدف لزيادة مكاسب تلك الشركات تحت حجج غير دقيقة، ورغم صدور رأي بهذا الشأن.



أكدت النقابة أنها لن تكون "شاهد زور" على ما يجري بحق ديمومة عمل الموظفين، مهددة باللجوء إلى الأجهزة الرقابية والمراجع القضائية. وانتقد البيان عدم اهتمام الإدارة بتسوية ملفات الضمان وتعويضات نهاية الخدمة للمستخدمين، بالإضافة إلى إهمال ترميم المبنى المركزي والمطالب المعيشية الأخرى.



ودعت النقابة إلى تنفيذ إضراب واعتصام تحذيري داخل جميع مراكز المؤسسة يوم الثلاثاء الموافق 3 شباط 2026، مع التوقف التام عن إنجاز الأعمال الإدارية. وقد استثنى قرار الإضراب ما يلي:



-العاملين في محطات التحويل الرئيسية.

-عمال الاستثمار في معامل الإنتاج.

-كل المهام التي تؤثر على السلامة العامة.