تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
-2
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
نقابة المعلمين تستنكر الإعتداء على منتسبيها وتدعو إلى تحقيق فوري
Lebanon 24
29-01-2026
|
08:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
استنكرت
نقابة المعلمين
، في بيان لها، الاعتداءات والتصرفات التي تعرض لها عدد من المعلمات والمعلمين من قبل بعض عناصر القوى الأمنية وشرطة مجلس النواب، وذلك أثناء مشاركتهم في اعتصام سلمي للمطالبة بحقوقهم المعيشية والمهنية.
أكدت النقابة أن تحرك المعلمين جاء للمطالبة بحقوق مشروعة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها القطاع
التربوي
، معتبرة أن ما حدث يمثل مساساً بكرامة المعلم وانتهاكاً لحق الاعتصام السلمي وحرية التعبير التي كفلها
الدستور
.
أشادت النقابة بالتزام المشاركين في التحرك بالانضباط والسلمية، مؤكدة أن ما تعرضوا له لن يثنيهم عن متابعة مطالبهم بالطرق القانونية والحضارية. وشددت على أن كرامة المعلم تبقى "خطاً أحمر"، وأن المساس بها سيؤثر سلباً على مستقبل التربية في
لبنان
.
طالبت النقابة الحكومة والجهات المعنية بفتح تحقيق فوري وشفاف في ملابسات الواقعة، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات، بما يضمن صون كرامة المعلم وحماية السلم الاجتماعي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نقابة المعلمين تستنكر استهداف الكوادر التربوية وتطالب بمحاسبة دولية للاحتلال
Lebanon 24
نقابة المعلمين تستنكر استهداف الكوادر التربوية وتطالب بمحاسبة دولية للاحتلال
29/01/2026 18:02:24
29/01/2026 18:02:24
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة محرري الصحافة تستنكر اعتداءات إسرائيل على الإعلاميين
Lebanon 24
نقابة محرري الصحافة تستنكر اعتداءات إسرائيل على الإعلاميين
29/01/2026 18:02:24
29/01/2026 18:02:24
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة المالكين استنكرت كارثة انهيار المبنى في طرابلس: لإجراءات فوريّة وجديّة
Lebanon 24
نقابة المالكين استنكرت كارثة انهيار المبنى في طرابلس: لإجراءات فوريّة وجديّة
29/01/2026 18:02:24
29/01/2026 18:02:24
Lebanon 24
Lebanon 24
اليونيفيل تنبه الجهات اللبنانية: الاعتداءات على قواتنا غير مقبولة ونطالب بإجراء تحقيق فوري
Lebanon 24
اليونيفيل تنبه الجهات اللبنانية: الاعتداءات على قواتنا غير مقبولة ونطالب بإجراء تحقيق فوري
29/01/2026 18:02:24
29/01/2026 18:02:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الدستور
التربوي
التزام
المعن
هنية
بالا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بث مباشر.. اليوم الثالث من جلسات مناقشة موازنة 2026
Lebanon 24
بث مباشر.. اليوم الثالث من جلسات مناقشة موازنة 2026
10:07 | 2026-01-29
29/01/2026 10:07:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد كلمات النواب وملاحظاتهم.. الحكومة تردّ بعد جلسات مناقشة الموازنة
Lebanon 24
بعد كلمات النواب وملاحظاتهم.. الحكومة تردّ بعد جلسات مناقشة الموازنة
10:13 | 2026-01-29
29/01/2026 10:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون ينعى الشاعرة والأديبة اللبنانية فينوس خوري غاتا: خسارة كبرى للثقافة
Lebanon 24
الرئيس عون ينعى الشاعرة والأديبة اللبنانية فينوس خوري غاتا: خسارة كبرى للثقافة
10:52 | 2026-01-29
29/01/2026 10:52:27
Lebanon 24
Lebanon 24
المحكمة العسكرية في نقابة محامي طرابلس: تعزيز التعاون وتسهيل مهام المحامين
Lebanon 24
المحكمة العسكرية في نقابة محامي طرابلس: تعزيز التعاون وتسهيل مهام المحامين
10:32 | 2026-01-29
29/01/2026 10:32:38
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف علّق رجي على ملف مبنى "الاسكوا"؟
Lebanon 24
كيف علّق رجي على ملف مبنى "الاسكوا"؟
10:29 | 2026-01-29
29/01/2026 10:29:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن وضع العسكريين.. وزيرٌ يُعلن أمراً مُهماً
Lebanon 24
عن وضع العسكريين.. وزيرٌ يُعلن أمراً مُهماً
14:01 | 2026-01-28
28/01/2026 02:01:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن وفيق صفا.. ماذا قال تقريرٌ عنه؟
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن وفيق صفا.. ماذا قال تقريرٌ عنه؟
15:51 | 2026-01-28
28/01/2026 03:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "فلكية" عن خامنئي.. إليكم ما توقعه تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
مُفاجأة "فلكية" عن خامنئي.. إليكم ما توقعه تقرير إسرائيلي
15:15 | 2026-01-28
28/01/2026 03:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على نجمة باب الحارة هدى الشعراوي مقتولة داخل منزلها
Lebanon 24
العثور على نجمة باب الحارة هدى الشعراوي مقتولة داخل منزلها
08:15 | 2026-01-29
29/01/2026 08:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا ألغى العسكريون المتقاعدون التظاهرة الكبرى اليوم؟ مصدر عسكري يكشف
Lebanon 24
لماذا ألغى العسكريون المتقاعدون التظاهرة الكبرى اليوم؟ مصدر عسكري يكشف
05:30 | 2026-01-29
29/01/2026 05:30:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:07 | 2026-01-29
بث مباشر.. اليوم الثالث من جلسات مناقشة موازنة 2026
10:13 | 2026-01-29
بعد كلمات النواب وملاحظاتهم.. الحكومة تردّ بعد جلسات مناقشة الموازنة
10:52 | 2026-01-29
الرئيس عون ينعى الشاعرة والأديبة اللبنانية فينوس خوري غاتا: خسارة كبرى للثقافة
10:32 | 2026-01-29
المحكمة العسكرية في نقابة محامي طرابلس: تعزيز التعاون وتسهيل مهام المحامين
10:29 | 2026-01-29
كيف علّق رجي على ملف مبنى "الاسكوا"؟
09:56 | 2026-01-29
بالفيديو.. أرباح وخسائر "حزب الله" لو شارك في الحرب
فيديو
بث مباشر.. اليوم الثالث من جلسات مناقشة موازنة 2026
Lebanon 24
بث مباشر.. اليوم الثالث من جلسات مناقشة موازنة 2026
10:07 | 2026-01-29
29/01/2026 18:02:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
29/01/2026 18:02:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
29/01/2026 18:02:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24