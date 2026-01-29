تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

نقابة المعلمين تستنكر الإعتداء على منتسبيها وتدعو إلى تحقيق فوري

Lebanon 24
29-01-2026 | 08:51
استنكرت نقابة المعلمين، في بيان لها، الاعتداءات والتصرفات التي تعرض لها عدد من المعلمات والمعلمين من قبل بعض عناصر القوى الأمنية وشرطة مجلس النواب، وذلك أثناء مشاركتهم في اعتصام سلمي للمطالبة بحقوقهم المعيشية والمهنية.

أكدت النقابة أن تحرك المعلمين جاء للمطالبة بحقوق مشروعة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها القطاع التربوي، معتبرة أن ما حدث يمثل مساساً بكرامة المعلم وانتهاكاً لحق الاعتصام السلمي وحرية التعبير التي كفلها الدستور.

أشادت النقابة بالتزام المشاركين في التحرك بالانضباط والسلمية، مؤكدة أن ما تعرضوا له لن يثنيهم عن متابعة مطالبهم بالطرق القانونية والحضارية. وشددت على أن كرامة المعلم تبقى "خطاً أحمر"، وأن المساس بها سيؤثر سلباً على مستقبل التربية في لبنان.

طالبت النقابة الحكومة والجهات المعنية بفتح تحقيق فوري وشفاف في ملابسات الواقعة، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات، بما يضمن صون كرامة المعلم وحماية السلم الاجتماعي.


