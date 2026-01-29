تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وصلنا إلى الأسوأ.. موجة غضب تنتظر المدارس

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
29-01-2026 | 08:54
A-
A+
وصلنا إلى الأسوأ.. موجة غضب تنتظر المدارس
وصلنا إلى الأسوأ.. موجة غضب تنتظر المدارس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكّد مصدر تربوي لـ"لبنان24" أنّ ما حصل خلال الساعات الاخيرة "مسخرة" بحق المعلمين، مؤكدًا أن الحكومة تجاوزت كل الوعود، وأثبتت مجددا أنها لا تكترث لمربيي الأجيال.

وشدد المصدر على ان ما حذرنا منه قبل أشهر وصلت إليه الروابط الاخرى اليوم، لتعلن العصيان التربوي بعد أن تأخّرت كثيرا بالوصول إلى هذا القرار.

وعن الذهاب نحو الاضراب المفتوح، أكّد المصدر أن القرار ليس محصورا برابطة واحدة، وبالتالي فنحن بانتظار القرار النهائي بعد اجتماع الهيئات العمومية التي بناء على ردّ الحكومة عقب مناقشة الموازنة سنرى ما ستتوصل إليه.

وأكّد المصدر أن قرار الاضراب المفتوح هو قرار صعب، ولكن على سبيل المثال، هذا الاسبوع لم يتعلم التلاميذ إلا يوما واحدًا.

وشدّد المصدر على أننا مقبلون على الاصعب، وموجة الغضب هذه المرة توسعت، وإن متأخرة، لتشمل كافة الروابط.
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
موجة غضب وإدانات واسعة بعد تعرض محمد صلاح للإساءة في مطار القاهرة
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 18:02:48 Lebanon 24 Lebanon 24
شرخٌ يتّسع بين وزيرة التربية والأساتذة.. سيناريو خطير ينتظر المدارس الرسمية
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 18:02:48 Lebanon 24 Lebanon 24
عقوبات وحرب وفائدة مرتفعة… روسيا تتجنب الأسوأ
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 18:02:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ترحيب أهالي سيئون برفع العلم اليمني فوق قصر سيئون من قبل قوات درع الوطن
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 18:02:48 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

رابطة واحدة

موجة الغضب

العصيان

لبنان24

التربوي

رنا ❗️

بانت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:07 | 2026-01-29
Lebanon24
10:13 | 2026-01-29
Lebanon24
10:52 | 2026-01-29
Lebanon24
10:32 | 2026-01-29
Lebanon24
10:29 | 2026-01-29
Lebanon24
09:56 | 2026-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24