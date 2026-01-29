وصلنا إلى الأسوأ.. موجة غضب تنتظر المدارس

أكّد مصدر تربوي لـ" " أنّ ما حصل خلال الساعات الاخيرة "مسخرة" بحق المعلمين، مؤكدًا أن الحكومة تجاوزت كل الوعود، وأثبتت مجددا أنها لا تكترث لمربيي الأجيال.



وشدد المصدر على ان ما حذرنا منه قبل أشهر وصلت إليه الروابط الاخرى اليوم، لتعلن بعد أن تأخّرت كثيرا بالوصول إلى هذا القرار.



وعن الذهاب نحو الاضراب المفتوح، أكّد المصدر أن القرار ليس محصورا برابطة واحدة، وبالتالي فنحن بانتظار القرار النهائي بعد اجتماع الهيئات العمومية التي بناء على ردّ الحكومة عقب مناقشة الموازنة سنرى ما ستتوصل إليه.



وأكّد المصدر أن قرار الاضراب المفتوح هو قرار صعب، ولكن على سبيل المثال، هذا الاسبوع لم يتعلم التلاميذ إلا يوما واحدًا.



وشدّد المصدر على أننا مقبلون على الاصعب، وموجة الغضب هذه المرة توسعت، وإن متأخرة، لتشمل كافة الروابط.

