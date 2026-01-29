تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
لبنان

سفارة إيران في لبنان: لا نتبنى أي ادعاءات إعلامية تُنسب لمصادر غير مسمّاة

Lebanon 24
29-01-2026 | 12:00
سفارة إيران في لبنان: لا نتبنى أي ادعاءات إعلامية تُنسب لمصادر غير مسمّاة
سفارة إيران في لبنان: لا نتبنى أي ادعاءات إعلامية تُنسب لمصادر غير مسمّاة photos 0
أوضحت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، الآلية المعتمدة لنقل المواقف الرسمية لطهران، وذلك تعليقاً على ما نشرته صحيفة "الأخبار" اللبنانية نقلاً عن مصادر إيرانية.

وأكد السفير الإيراني في بيروت، مجتبى أماني، أن المواقف الرسمية لوزارة الخارجية الإيرانية تُستقى حصراً من الوزير، أو المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أو المسؤولين المعنيين المعتمدين رسمياً.

وشدد أماني على أن السفارة لا يمكنها تبني أو تأكيد أي ادعاءات إعلامية تُنسب لـ "مصادر مطلعة" غير مسمّاة، داعياً إلى اعتماد المصادر الرسمية المباشرة في نقل مواقف الجمهورية الإسلامية.

وزارة الخارجية الإيرانية

وزارة الخارجية

الإيرانية

اللبنانية

الإيراني

الجمهوري

جمهورية

إسلامي

