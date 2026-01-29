سفارة إيران في لبنان: لا نتبنى أي ادعاءات إعلامية تُنسب لمصادر غير مسمّاة

أوضحت سفارة الجمهورية الإسلامية في ، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، الآلية المعتمدة لنقل المواقف الرسمية لطهران، وذلك تعليقاً على ما نشرته صحيفة "الأخبار" نقلاً عن مصادر إيرانية.



وأكد السفير في ، مجتبى أماني، أن المواقف الرسمية لوزارة الخارجية الإيرانية تُستقى حصراً من الوزير، أو المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أو المسؤولين المعنيين المعتمدين رسمياً.



وشدد أماني على أن السفارة لا يمكنها تبني أو تأكيد أي ادعاءات إعلامية تُنسب لـ "مصادر مطلعة" غير مسمّاة، داعياً إلى اعتماد المصادر الرسمية المباشرة في نقل مواقف الجمهورية الإسلامية.





