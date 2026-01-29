توقيف مشتبه بالتعامل مع العدوّ في أنصار الجنوبية

أوقفت في المدعو في بلدة الجنوبية، وذلك للاشتباه بتعامله مع العدوّ .

وبحسب المعطيات، جرى التوقيف بعد متابعة أمنية، حيث تم اقتياده إلى المختص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، في انتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات.