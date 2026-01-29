"المستقبل" يستعد لذكرى 14 شباط... اجتماعات مركزية وجولات مناطقية لأحمد الحريري

عقد لـ" " أحمد ، في القنطاري، خلال اليومين الماضيين، سلسلة اجتماعات مركزية تحضيرا لإحياء الذكرى الـ21 لاستشهاد الرئيس في 14 شباط 2026، شملت المكتب التنفيذي، مكاتب ومجالس قطاعات "المهن الحرة"، "المرأة" و"الشباب".



تخلل الاجتماعات متابعة التحضيرات الجارية في منسقيات المناطق والقطاعات للمشاركة في إحياء الذكرى، مع التشديد على "الجهوزية الكاملة للتيار، بكل منسقياته وقطاعاته وهيئاته، لملاقاة في 14 شباط، ومواكبة ما سيحمله خطابه المرتقب من مواقف وعناوين مفصلية ترسم معالم المرحلة المقبلة وتضع النقاط على حروفها".



وفي هذا الإطار، يباشر أحمد الحريري ابتداء من يوم غد الجمعة جولاته على المناطق، يلتقي خلالها مكاتب ومجالس المنسقيات والهيئات العامة، تحضيرا لإحياء الذكرى، على أن تشمل جولته الأولى نهاية هذا الأسبوع: الأوسط يوم الجمعة، البقاع يوم السبت، والبقاع وراشيا .

Advertisement