لبنان

"المستقبل" يستعد لذكرى 14 شباط... اجتماعات مركزية وجولات مناطقية لأحمد الحريري

Lebanon 24
29-01-2026 | 13:46
المستقبل يستعد لذكرى 14 شباط... اجتماعات مركزية وجولات مناطقية لأحمد الحريري
عقد الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، في القنطاري، خلال اليومين الماضيين، سلسلة اجتماعات مركزية تحضيرا لإحياء الذكرى الـ21 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط 2026، شملت المكتب التنفيذي، مكاتب ومجالس قطاعات "المهن الحرة"، "المرأة" و"الشباب".

تخلل الاجتماعات متابعة التحضيرات الجارية في منسقيات المناطق والقطاعات للمشاركة في إحياء الذكرى، مع التشديد على "الجهوزية الكاملة للتيار، بكل منسقياته وقطاعاته وهيئاته، لملاقاة الرئيس سعد الحريري في 14 شباط، ومواكبة ما سيحمله خطابه المرتقب من مواقف وعناوين مفصلية ترسم معالم المرحلة المقبلة وتضع النقاط على حروفها".

وفي هذا الإطار، يباشر أحمد الحريري ابتداء من يوم غد الجمعة جولاته على المناطق، يلتقي خلالها مكاتب ومجالس المنسقيات والهيئات العامة، تحضيرا لإحياء الذكرى، على أن تشمل جولته الأولى نهاية هذا الأسبوع: البقاع الأوسط يوم الجمعة، البقاع الشمالي يوم السبت، والبقاع الغربي وراشيا يوم الأحد.
مواضيع ذات صلة
بهية الحريري في جولة على معرض "النظرة الأخيرة على مرسم الفنان محمد علي الخطيب"
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:42:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري في بيروت أوائل شباط: "عالوعد نكمل دربك"
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:42:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري يحيي ذكرى اغتيال جبران تويني واللواء فرنسوا الحاج: "الدولة أولاً"
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:42:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس سعد الحريري عبر "اكس": فكر الشهيد محمد شطح سيبقى منارة لمشروعنا السياسي
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:42:52 Lebanon 24 Lebanon 24

