حاولت العبور من لبنان إلى سوريا... البحث عن سيّدة سقطت في النهر الكبير

علم " "، أنّ وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني تبحث عن سيّدة تدعى ، حاولت العبور من الى عبر النهر الكبير في منطقة العريضة - البقيعة، لكنّها سقطت في المياه.

Advertisement