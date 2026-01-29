مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الخميس 29/1/2026

*مقدمة نشرة اخبار تلفزيون" ان بي ان "







في الجولة السادسة من جلسات مناقشة الموازنة العامة في ساحة النجمة إحتدم النقاش حول حقوق موظفي القطاع العام والسلكين العسكري والأمني ليحول الرئيس نبيه بري الجلسة إلى مغلقة بعد حجب البث المباشر.







السجال النيابي تحت قبة البرلمان رافقه تصعيد للمعتصمين خارجه.







وفي الجلسة المغلقة تابع النواب النقاش وبدأ التصويت على ابواب الموازنة.







وقبل رد الحكومة في الجلسة الختامية لم تشذ الجولة الخامسة من ماراثون الجلسات النيابية المخصصة لمناقشة موازنة 2026 عن سابقاتها الأربع التي عقدت في اليومين الماضيين.







خمسة وستون نائبا تعاقبوا على الكلام في ثلاثة أيام وخمس جولات وتحدثوا خمس عشرة ساعة وأربعين دقيقة وحرص آخر طالبي الكلام على تشريح مشروع الموازنة. بعضهم امتدحها باعتبار أنه ليس في الإمكان أفضل مما كان وبعضهم الآخر هاجمها معتبرا أنها لا تتضمن أي خطة أو رؤية إقتصادية.







كما أن الطابع السياسي كان غالبا في الكثير من الكلمات في ظل تفضيل نواب رفع عناوين مطلبية وشعبوية واعتماد نبرة خطابية تهدف لشد العصب عشية الإستحقاق النيابي المفترض.







وعلى خط هذا الاستحقاق وقع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في الثالث من أيار المقبل على أن يصدر في الجريدة الرسمية خلال اليومين المقبلين.







وقال الحجار لل NBN إنه بعد نشر المرسوم سيفتح مباشرة باب الترشيح وفق القانون النافذ لإجراء الانتخابات.







على المسار الحكومي جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا غدا من بين بنود جدول أعمالها بند يتعلق بإعادة إعمار ما دمره العدوان .







وبخلاف ما أوردته بعض الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم فإن لن يتناول خلال الجلسة موضوع حصرية السلاح شمال نهر الليطاني.







هذا الموضوع أحيل توقيته إلى ما بعد زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل المرتقبة إلى في الخامس من شباط المقبل.







وتمهيدا لهذه الزيارة غادر وفد من قيادة الجيش إلى واشنطن حيث توقعت تقارير صحفية أن يلتقي ضباط لبنانيون رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد.







ولأن الشيء بالشيء يذكر فإن السفير الفرنسي في إيرفيه ماغرو أكد حرصه على تصحيح ما عده التباسا شائعا حيال عمل الميكانيزم مشددا على أنها لا تزال تعمل يوميا عبر تواصل مستمر بين العسكريين رغم حصول تأخير أحيانا في عقد الإجتماعات الدورية.







إقليميا تتنامى الخيارات العسكرية الأميركية ضد إيران وقد عكسها بوضوح الرئيس دونالد ترامب الذي ما انفك يستخدم سياسة الترهيب والترغيب وقال في آخر تصريحاته إن على طهران أن تجلس سريعا إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى إتفاق لا يسمح بامتلاك الجمهورية الإسلامية أسلحة نووية محذرا من أنه إذا لم يحدث ذلك فإن الهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير.







في المقابل أكدت إيران عدم التنازل وحذرت بلسان مسؤوليها من أن يدها على الزناد للرد على أي عدوان واستهداف المعتدي وقلب تل أبيب وقال هؤلاء المسؤولون إنه يمكن لترمب بدء الحرب لكنه لا يملك السيطرة على نهايتها.







وفي ظروف إقليمية متوترة أدرج الإتحاد الأوروبي الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية.







وفي ظل حالة من الضبابية الجيوسياسية والإقتصادية تجاوز سعر نفط برنت عتبة سبعين دولارا للمرة الأولى منذ ايلول الماضي ومع تهافت المستثمرين على أصول الملاذ الآمن اقترب سعر الذهب من خمسة آلاف وستمئة دولار والفضة من مئة وعشرين دولار.







==========











*مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ام تي في"







في ساحة النجمة نقمة وغضب واقتحام ، وفي الساحة الايرانية انتظار وقلق وترقب.







فبعد ثلاثة ايام من المناقشات النيابية والمزايدات الشعبية وصل الجميع الى الاستحقاق الكبير:



هل من زيادات للعسكريين المتقاعدين وللاساتذة وللعاملين في القطاع العام؟



هنا وقع المحظور.











فالحكومة حاولت "مغمغة" الموضوع باعتبار انه يستلزم المزيد من الدراسة،



وان الاتفاق تم على تأجيل تنفيذ القرار حتى نهاية شباط، في حين ان النواب ارادوا استغلال النقل التلفزيوني المباشر ليلعبوا دور البطولة، ما احدث الكثير من الهرج والمرج داخل القاعة العامة.







وعليه، اقتحم العسكر المتقاعدون باحة المجلس فتوقفت الجلسة وقطع نبيه بري البث التلفزيوني.



مع ذلك فان الصورة الحقيقية تظهرت: الحكومة تماطل لاعطاء المتقاعدين والموظفين مطالبهم خوفا من تكرار كارثة سلسلة الرتب والرواتب، اما معظم النواب فهمهم الانتخابي اقوى من كل شيء ومن القدرة المالية للدولة.







فالمهم بالنسبة اليهم ان يكسبوا اصواتا اضافية،



علما ان معظمهم مسؤولون مع كتلهم عما وصل اليه وضع المتقاعدين والموظفين وحتى اغلبية اللبنانيين.



اقليميا، التحشيد العسكري والاسرائيلي وصل الى اقصى حد ممكن.







فيما ايران اتخذت كل ما يلزم للدفاع.



لكن لا أحد يمكنه التأكيد ماذا كانت الضربة الاميركية ستحصل حتما.



علما ان الاجواء كلها تؤشر الى ذلك.



وآخرها ما نقله موقع اكسيوس عن ان مسؤولين سعوديين واسرائيليين زاروا واشنطن لمناقشة احتمال شن الولايات المتحدة ضربات على ايران.







==========











*مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "المنار "







بين الوعود وحقيقة الارقام ضاعت الحكومة وكشفت الموازنة واستنفر النواب، وما عرف العسكريون وموظفو القطاع العام حقيقة نيلهم حقوقهم ام نالهم الخداع الحكومي خلال المفاوضات ..







هو اداء يوضح حقيقة الارباك العام الذي يسيطر على اداء السلطة في البلاد، فما شاهده اللبنانيون على الشاشات من سجالات او مزايدات او تعمد الفوضى في المواقف وحرف الاهتمامات، يخشى اللبنانيون ان يكون انعكاسا للتعاطي مع شتى الملفات المصيرية التي تعيشها البلاد، من التعاطي مع العدوان الصهيوني اليومي الى اليوميات السياسية وارتجال المواقف الملهبة بدل تبريد الساحات..







يوميات ساحة النجمة لم تنته على خير، فقبل التصويت على الموازنة التي ترنحت عند زيادة الرواتب، رتب العسكريون القدامى صفوفهم ووصلوا الى بوابة المجلس اعتراضا على عدم ايفاء الحكومة بالتزاماتها لهم ..







اما الملتزمون الموقف المعادي لاهلهم من داخل الحكومة فكانوا تحت مجهر المساءلة على ادائهم من قبل النواب، من وادائه الى وزير العدل وقراراته فحاكم مصرف لبنان وتعاميمه، المستفزين للبنانيين المصابين بالعدوانية الصهيونية يوميا على عين دولتهم القوية، بل اللبنانيين المحاصرين باداء وقرارات هؤلاء الوزراء والموظفين العاملين بخدمة القرارات بل الرغبات الاميركية، وعليه كان التحذير من ان هذا الاستفزاز ان استمر فهو مشبوه بنواياه لدفع البلد الى خطوط حرب اهلية..







اما اهل الاسرى اللبنانيين المتروكين في السجون الصهيونية، فقد حضروا الى السراي الحكومي، وسمعوا الوعود نفسها التي سمعها العسكريون المتقاعدون عن اهتمام مجلس الوزراء بقضيتهم. مجلس مدعو لجلسة حكومية غدا في قصر بعبدا وعلى جدول اعمالها بند اعادة اعمار ما هدمه العدو الصهيوني ..







اما ما يهدمه دونالد ترامب في العالم، فهو خارج جداول الاعراف والقوانين الدولية، ومن بين غرينلاند وتظاهرات منابلس ضد اجرام ادارته ومن بين جنون اسعار النفط والذهب، يطل الرجل الذاهب بالعالم الى حد الانفجار مكررا التهويل بالحرب حينا على ايران وداعيا حكومتها لمفاوضات ترضي الجميع وتنهي التصعيد. وعلى هذا الصعيد تحرك التركي وخطه الساخن مع ايران بحثا عن تسوية، فيما ايران عند موقفها بعدم المساومة على سيادتها واقتدار شعبها..







==========











*مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "او تي في "







بعد ستة وثلاثين عاما من سياسات مالية خاطئة، وستة أعوام من انهيار مالي غير مسبوق، وعام من عمر عهد وحكومة، وأسابيع من مزايدات وعنتريات بعد كل اجتماع للجنة المال والموازنة، تابع اللبنانيون مساء اليوم، مشهدا مضحكا مبكيا من ساحة النجمة:







المضحك، هو ما شاهده الناس داخل جلسة الموازنة: هرج ومرج وفوضى، بين نواب بعضهم التزم موقف المتفرج، وبعضهم الآخر لم يقرأ الموازنة المطروحة أصلا، لكن أكثرهم ممثل في الحكومة، فيما ، الذي يمثل وحده المعارضة، حيث سأل النائب جبران باسيل الحكومة والمجلس النيابي: طالما هم متفقون على حجم الزيادة وبرنامجها ،على أن تبدأ في نهاية شباط، فما الذي يمنع إقرارها في الجلسة الآن، على أن تكون نافذة في نهاية شباط، بما أننا مجتمعون كلنا هنا؟وختم: جوابي أنهم غير جديين لكي لا أقول أكثر...







اما المبكي، فصورة العسكريين المتقاعدين المتجمعين امام مجلس النواب، وبعضهم من مصابي الحرب، وقد وضعوا وجها لوجه في مقابل القوى الامنية، فيما مطلبهم المحق هو العيش بكرامة، استكترها عليهم بعض من في داخل الجلسة.







============



















*مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ال بي سي "







عند السادسة والدقيقة الثالثة عشرة طلب الرئيس نبيه بري وقف البث المباشر بعدما انفجر الخلاف على قضية المطالبة بزيادة أربعة رواتب للقطاع العام والعسكريين والمتقاعدين، وجاء هذا القرار بعدما استشعر رئيس المجلس أن البث المباشر ضاعف من مزايدة بعض النواب، لدواع إنتخابية، ما دفع بوزير المال ياسين جابر الذي كان يتولى الرد باسم الحكومة، للقول: "لا استطيع أن أتعهد بشيء غير مدروس"، ليتابع: "صندوق النقد الدولي جايي ب 9 شباط، فماذا نقول له؟"







هذا هو جوهر قضية الموازنة، وزير المال يحمل كلمة السر، وهي أن أرقام الموازنة يجب ألا تتخطى سقفا معينا، ويبدو أن هذا الشرط يضعه صندوق النقد الدولي، الذي عمليا يمثل الدول المانحة التي تتفاوض مع لبنان.







بعد ذلك طلب الرئيس بري وقف البث المباشر، ولاحقا انفجر المتجمهرون من العسكريين المتقاعدين ووصلوا إلى مداخل مجلس النواب وسط هرج ومرج وانفعال شديد.







بعد ذلك دخل وفد من المتقاعدين المجلس للتفاوض، وبدا أن كل شيء يتوقف على نتيجة هذا التفاوض.







كيف تسارعت التطورات في ساحة النجمة؟ .







===========











*مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "الجديد "







نضح المجلس بما ومن فيه فوقع الاشتباك الحكومي-النيابي على مرأى ومسمع من اللبنانيين إلى أن تفاقم الأمر حد "الجرصة" فصدر الأمر بقطع البث المباشر تحت قبة البرلمان سجال حاد اندلعت شرارته على خلفية زيادة الرواتب للقطاع العام والمتقاعدين في المؤسسات العسكرية والأمنية ودخل معه النواب في حفلة مزايدة للدفاع عن الحقوق فيما العيون على الحواصل الانتخابية فوضى الجلسة واللعب على وتر الرواتب انتقل إلى خارجها ما استفز المحتجين والمتظاهرين فتخطى العسكر حواجز العسكر ووصلوا إلى عتبة المجلس وحاصروا من في الداخل افتعل النواب "المشكل" بأن حشروا الحكومة ووزير المال ياسين جابر في زاوية المهلة الزمنية الواضحة لإعطاء الزيادة للقطاع العام الأمر الذي رفض وزير المال التعهد بشيء غير مدروس منه واضعا سقف نهاية الشهر المقبل موعدا لتطبيق "الزودة" ريثما تتم دراسة الكلفة وعلى أحقية الطرفين استقر المشهد بإعلان مكتب الإعلام في مجلس النواب بدء التصويت على الجزء الأول من الموازنة والمتعلق بنفقات وموازنات الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وإلى أن تنتهي "الهمروجة" ويضرب رئيس المجلس بمطرقته على كلمة "صدق" انتهى العزف على "قانون" الموازنة بعد "نشاز" نيابي على السلم الشعبوي الانتخابي استمر خمس عشرة ساعة وأربعين دقيقة استمع فيها اللبنانيون إلى "السمفونية" ذاتها زائدا عناوين المرحلة من سلاح وإصلاح لم تخل من عرض العضلات بحروب وحروب أهلية مضادة على وقع الحشد المطلبي العسكري والتربوي وإدارة عامة بموظفيها ومتقاعديها ومتعاقديها وقبل أن تخلي الجموع مقاعد المجلس ردت الحكومة الضيم عن نفسها "بالصولو" المنفرد تولاه "رب بيت المال" ياسين جابر ويمكن اختصاره بمقولة "كي تطاع أطلب المستطاع" في مجلس وزاري ورث تركة ثقيلة من الأزمات وأدخلها في معامل التكرير ولم يستخرج منها بعد عصارة الحلول لإيجاد المخارج بدلا من إدارة الأزمة في وقت دخل لبنان في دائرة الاهتمام العربي والغربي إن كان بزيارة القطري من خلال تفويض أم من خلال اللقاء الثنائي القطري والفرنسي الذي أفضى إلى أن استقرار البلد يشكل استقرارا للمنطقة وعلى هذا المسار تتوزع الرئاستان الأولى والثالثة الحراك نحو الخارج بزيارة يقوم بها رئيس الحكومة نواف سلام الى دولة الإمارات وأخرى إلى إسبانيا بزيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون لبنان الواقع بين ساحتي المطالب والإمكانات ويتعرض لنيران صديقة من أبناء جلدته على أكثر من صعيد يقع أيضا على "خط النار" الأميركي الإيراني حيث التهديد العسكري بضرب طهران يسير جنبا الى جنب مع المساعي لتجنيب المنطقة الانزلاق نحو المجهول ومن السعاة يتوجه وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي إلى تركيا غدا لإجراء محادثات حول التطورات الإقليمية ووسط تصاعد منسوب التوتر المتبادل بين واشنطن وطهران أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف استعداد بلاده للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية إذا كانت "حقيقية" من جهته دخل الكرملين على الخط وأعلن أن إمكانات إجراء مفاوضات مثمرة حول الملف الإيراني لم تستنفد بعد وبالانتظار.. لمن ستكون الغلبة؟



Advertisement